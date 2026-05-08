08.05.2026 11:36

«Last Dance»: Μια συγκινητική ιστορία πατέρα – κόρης με Άντριεν Μπρόντι και Ρέιτσελ Ζέγκλερ

Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και η νικήτρια Χρυσής Σφαίρας, Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler) θα συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Βραζιλιάνου δημιουργού Καρίμ Αϊνούζ (Karim Aïnouz) με τίτλο «Last Dance».

Ο κάτοχος των Tony, Emmy και Grammy, Μπεν Πλατ (Ben Platt), επίσης θα πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή υπογράφοντας παράλληλα την πρωτότυπη μουσική της, την οποία θα ερμηνεύσει η Ζέγκλερ όπου πρόσφατα τιμήθηκε με Βραβείο Olivier για το ρόλο της στην «Evita».

Το σενάριο, που φέρει την υπογραφή της Έμιλι Ζιφ Γκρίφιν (Emily Ziff Griffin), βασίζεται στο αυτοβιογραφικό της άρθρο με τίτλο «The Last Dance with My Dad» που είχε δημοσιευτεί στο New Yorker το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος που αποδέχεται ο Μπρόντι μετά τη δεύτερη βράβευσή του με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, για το «The Brutalist».

Στο «Last Dance», ο διάσημος συνθέτης του Μπρόντγουεϊ, Elliot (Μπρόντι), προσκαλεί την κόρη του Emma (Ζέγκλερ) σε μια κρουαζιέρα για γκέι στην Καραϊβική το 1991. Εκεί, ανακαλύπτουν έναν σαγηνευτικό, απελευθερωτικό κόσμο μουσικής, γιορτής και επιλεγμένων οικογενειών όπου η Εmma, η μόνη στρέιτ γυναίκα στο πλοίο, βιώνει έναν αναπάντεχο πρώτο έρωτα με νεαρό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «κάτω από τη χαρά και την ευφορία η κρίση του AIDS απλώνει μια ολοένα και πιο βαριά σκιά. Καθώς ο Elliot αποκαλύπτει την απελπιστική πραγματικότητα της ασθένειάς του, πατέρας και κόρη αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις ανείπωτες αλήθειες ανάμεσά τους. Στο λίγο χρόνο που έχουν ακόμα μαζί, μπορούν να ανακαλύψουν ξανά ο ένας τον άλλο, πριν η μουσική σβήσει οριστικά;».

«Είμαι ενθουσιασμένος που μεταφέρω στην οθόνη ένα τόσο μοναδικό και συγκινητικό πορτρέτο μιας εποχής, όπου η ελπίδα και η χαρά επέτρεψαν στην queer κοινότητά μας να ξεπεράσει μία από τις χειρότερες κρίσεις του περασμένου αιώνα», δήλωσε ο Αϊνούζ.

«Την ώρα που τόσοι άνθρωποι χάνονταν από το AIDS, υπήρχε ένα κύμα αλληλεγγύης και θυμού που μας έκανε πιο δυνατούς. Το “Last Dance” είναι μια πανανθρώπινη και επείγουσα ιστορία, όπου η χαρά μετατρέπεται σε πράξη ανθεκτικότητας και η πίστα του χορού γίνεται το οχυρό αντίστασης», κατέληξε. 

Την παραγωγή αναλαμβάνουν η Fifth Season και η εταιρεία 51 Entertainment της υποψήφιας για Όσκαρ προέδρου της Ακαδημίας, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor). Η ίδια συμμετέχει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός.

Η FilmNation Entertainment θα ξεκινήσει τις διεθνείς πωλήσεις στην επερχόμενη αγορά των Καννών, ενώ οι Fifth Season και CAA Media Finance Group διαχειρίζονται τα δικαιώματα για την αγορά των ΗΠΑ.

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2026

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

Eurovision 2026: Αναχώρησαν για τη Βιέννη Κοζάκου και Καπουτζίδης – «Πάμε να δώσουμε την πρώτη μάχη στον ημιτελικό» (Video)

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

