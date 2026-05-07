Tony Awards: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες των θεατρικών βραβείων (photos/video)

O πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ (Harry Potter), Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) και η υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), είναι μεταξύ των αστέρων που αναγνωρίστηκαν στα φετινά βραβεία Tony, με τα οποία τιμώνται οι καλύτεροι σε θεατρικές σκηνές στις ΗΠΑ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville), Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) και Λέιτον Γουίλιαμς (Layton Williams) είναι επίσης υποψήφιοι για βραβεία για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ τον τελευταίο χρόνο.

Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 η καθεμία – η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 «The Lost Boys» και η θεατρική διασκευή της σειράς «Schmigadoon!» του Apple TV.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στον θεατρικό μονόλογο για την κατάθλιψη «Every Brilliant Thing». Η Μπερν αναγνωρίστηκε για την ερμηνεία της στην κωμωδία «Fallen Angels» του Νόελ Κάουαρντ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ και Μαρκ Στρονγκ (Mark Strong) είναι υποψήφιοι για τον ρόλο τους στην ελληνική τραγωδία «Οιδίπους», και ο Λίθγκοου για την ερμηνεία του ως Ρόαλντ Νταλ στο «Giant». Και οι δύο παραγωγές ανέβηκαν προηγουμένως στο Γουέστ Εντ.

Ο Λέιτον Γουίλιαμς, αναγνωρίζεται επίσης για τον ρόλο του ως το παγόβουνο στη μουσική παρωδία «Titaníque».

