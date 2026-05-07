ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:11
ΘΕΑΤΡΟ

07.05.2026 12:32

Tony Awards: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες των θεατρικών βραβείων (photos/video)

credit: AP

O πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ (Harry Potter), Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) και η υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), είναι μεταξύ των αστέρων που αναγνωρίστηκαν στα φετινά βραβεία Tony, με τα οποία τιμώνται οι καλύτεροι σε θεατρικές σκηνές στις ΗΠΑ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville), Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) και Λέιτον Γουίλιαμς (Layton Williams) είναι επίσης υποψήφιοι για βραβεία για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ τον τελευταίο χρόνο.

Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 η καθεμία – η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 «The Lost Boys» και η θεατρική διασκευή της σειράς «Schmigadoon!» του Apple TV.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στον θεατρικό μονόλογο για την κατάθλιψη «Every Brilliant Thing». Η Μπερν αναγνωρίστηκε για την ερμηνεία της στην κωμωδία «Fallen Angels» του Νόελ Κάουαρντ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ και Μαρκ Στρονγκ (Mark Strong) είναι υποψήφιοι για τον ρόλο τους στην ελληνική τραγωδία «Οιδίπους», και ο Λίθγκοου για την ερμηνεία του ως Ρόαλντ Νταλ στο «Giant». Και οι δύο παραγωγές ανέβηκαν προηγουμένως στο Γουέστ Εντ.

Ο Λέιτον Γουίλιαμς, αναγνωρίζεται επίσης για τον ρόλο του ως το παγόβουνο στη μουσική παρωδία «Titaníque».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά προβλήματα»

MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

