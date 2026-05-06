ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:43
06.05.2026 11:51

«Τέλειος Φόνος» – «Αθώος ή Ένοχος»: Δυο αγαπημένες παραστάσεις συνεχίζονται στο θέατρο Eliart και καθηλώνουν το κοινό

Δύο από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις του κοινού συνεχίζονται δυναμικά στο Θέατρο Eliart σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Το έργο «Ο Τέλειος Φόνος», βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder”, επιστρέφει στην έδρα του μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία εκτός Αθηνών, και μαζί με το «Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer, είναι έτοιμα να καθηλώσουν ξανά τους θεατές με την ένταση και τις ανατροπές τους.

«Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer

Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Jeffrey Archer, που ξεσήκωσε με την πλοκή του το θεατρικό Λονδίνο, και αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό την προηγούμενη σεζόν, επέστρεψε για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Eliart κάθε Δευτέρα στις 20:30 και Τρίτη στις 21:00.

Μια ανατρεπτική παράσταση που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι καλούνται για δύο ώρες, να γίνουν ένορκοι στη δίκη και να αθωώσουν ή να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο, βγάζοντας την τελική απόφαση.

Η υπόθεση του έργου

Ένας διακεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δολοφόνησε την γυναίκα του για να κληρονομήσει την περιουσία της.

Ο καλύτερος του φίλος, γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Μια γιατρός ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση και πως το βράδυ του φόνου ήταν μαζί.

Τα στοιχεία της ενοχής είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία της αθωότητάς του.

Και οι θεατές καλούνται να γίνουν ένορκοι. Το κοινό πρέπει να αποφασίσει…

Ο δρ. Σέργουντ δολοφόνησε τη γυναίκα του; Η Τζένιφερ Μίτσελ ήταν ερωμένη του; Ποιο άλλοθι του να πιστέψεις;

Ένα ανατρεπτικό φινάλε ανάλογα με την ετυμηγορία των θεατών.

Συντελεστές:

  • Απόδοση: Κώστας Σπυρόπουλος
  • Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Ερμηνεύουν:

  • Πρόεδρος Δικαστηρίου: Νόνη Ιωαννίδου
  • Κατηγορούμενος: Αντώνης Ραμπαούνης
  • Δικηγόρος Υπεράσπισης: Γιώργος Φρατζεσκάκης
  • Φαρμακοποιός: Αννέτα Παπαθανασίου
  • Δημόσιος Κατήγορος: Οδυσσέας Σταμούλης
  • Καθηγητής Τοξικολογίας: Κώστας Ζέκος
  • Ιατρός: Στυλιανή Κλείδωνα
  • Φύλακας: Στάθης Λαγκάδας 

Voice Off

  • Στον ρόλο του επιθεωρητή: Χάρης Σώζος
  • Στον ρόλο της γυναικολόγου: Ελένη Βουτυρά

Πληροφορίες

  • Θέατρο ELIART
  • Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός, τηλ.: 210 3477677
  • Από Δευτέρα 5 Μαΐου 
  • Κάθε Δευτέρα, στις 20.30 & Τρίτη, στις 21:00

Εισιτήρια

  • Στο Ταμείο του θεάτρου
  • Online προπώληση ΕΔΩ
  • Τιμές εισιτηρίων: 19€ (γενική είσοδος), 17€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65)

«Ο Τέλειος Φόνος»

Βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder” του Frederick Knott, την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ«Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

  • Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

INFO

Θέατρο ELIART – Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677

Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 21:00 | Κυριακή: 18:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  • Προπώληση Εισιτηρίων: More.com
  • Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο

