Ηλίας Ψινάκης: «Η Άννα Βίσση κάνει μια τρομακτική καριέρα, είναι φαινόμενο» (Video)

Για την καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση και την τεράστια επιτυχία που εξακολουθεί να σημειώνει μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης, κάνοντας λόγο για «φαινόμενο», καθώς -όπως επισημαίνει δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης στην Ευρώπη που να έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία σε αυτή την ηλικία.

«Η Άννα κάνει μια τρομακτική καριέρα, είναι φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στην ιστορία, τουλάχιστον στην Ευρώπη, κάποιος να κάνει τέτοια τεράστια καριέρα σε αυτή την ηλικία» είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως η τραγουδίστρια μπορεί να γεμίσει ακόμα και δύο φορές το ΟΑΚΑ.

Τόνισε δε, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η παρέα του θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς για τον Akylas και τις πιθανότητες της Ελλάδας στη Eurovision, ο Ηλίας Ψινάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Δεν μπορώ να απαντήσω για τη Eurovision. Πέρυσι έπεσα έξω και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη». Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην περσινή του πρόβλεψη για την Κλαυδία, τονίζοντας με αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό του: «Πειράζει. Δεν δικαιούσαι να κάνεις λάθη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Χαβιέ Μπαρδέμ: Αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ – «Είναι απίστευτα όμορφη – Είμαι ευλογημένος που είμαι μαζί της» (Video)

Νένα Μεντή για Άννα Παναγιωτοπούλου: «Δεν ταιριάζαμε, δεν ήταν ποτέ φίλη μου, αλλά αγαπιόμασταν» (Video)

Κηφισιά: «Της πέταξε πέτρα από απόσταση ενός μέτρου», λέει σύζυγος θύματος για τον 28χρονο ντελιβερά



