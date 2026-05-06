Ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων στα Βόρεια της Αθήνας είχε γίνει ο 28χρονος ντελιβεράς o οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος οκτώ πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία.

Ο ντελιβεράς χρησιμοποιούσε το μηχανάκι του καταστήματος ως κάλυψη για να προσεγγίζει και να κάνει επίθεση στα θύματά του.

Ο 28χρονος, ο οποίος έχει καταγωγή απο το Πακιστάν ζήτησε και έλαβε χθες από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews o σύζυγος ενός από τα θύματα καταγγέλλοντας ότι ο δράστης εργαζόταν ως ντελιβεράς δίχως να έχει δίπλωμα οδήγησης και άδεια παραμονής.

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

