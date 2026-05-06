Για την επαγγελματική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Νένα Μεντή, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στη σχέση που είχε τόσο με την Άννα Παναγιωτοπούλου όσο και με τη Μινα Αδαμάκη με τις οποίες είχαν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό ως οι «Τρεις Χάριτες».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταίριαζαν ως προσωπικόητες, ωστόσο, ανάμεσά τους υπήρξε μια αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη, με τις δύο γυναίκες να έχουνσυνεργαστεί τόσο στην τηλεόραση, όσο και το θέατρο.

«Κοιτάξτε, η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι ”Τρεις Χάριτες” που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση», εξήγησε η ηθοποιός, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Η Νένα Μεντή τόνισε ότι ποτέ δεν τσακώθηκε για σοβαρούς λόγους με την αείμνηστη ηθοποιό, αν και διέφεραν αρκετά. Όταν έκανε κάτι που προκαλούσε την ενόχληση της συναδέλφου της όμως, εκείνη έσπευδε να της ζητήσει συγγνώμη.

«Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο ασήμαντα. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο. Όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα “Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες και στη δουλειά. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

