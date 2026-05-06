Toyota Aygo X Hybrid: Αναλυτικά εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές για το best-seller πόλης

Το Toyota Aygo X Hybrid επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα πόλης της αγοράς, όχι μόνο επειδή κρατά τις μικρές διαστάσεις και τον crossover χαρακτήρα που το έκαναν γνωστό, αλλά κυρίως επειδή πλέον αποκτά Full Hybrid Electric τεχνολογία.

Η Toyota βάζει στο μικρότερο μοντέλο της γκάμας της ένα υβριδικό σύνολο που ταιριάζει απόλυτα στη χρήση για την οποία προορίζεται το Aygo X. Δηλαδή, καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, χαμηλή κατανάλωση, ευκολία στο παρκάρισμα, αυτόματη μετάδοση και όσο το δυνατόν λιγότερη έγνοια για τον οδηγό.

Με τιμή εκκίνησης από 19.670 ευρώ, το νέο Aygo X Hybrid μπαίνει πλέον σε μια πολύ πιο ώριμη φάση, κρατώντας τον νεανικό του χαρακτήρα αλλά προσθέτοντας ουσία εκεί που πραγματικά μετράει.

