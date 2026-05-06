Ένα βήμα πιο κοντά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Φακέλου Ασφάλισης Υγείας η οποία αναβαθμίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες του Οργανισμού στους πολίτες.

Στόχος της είναι να προσφέρει στον πολίτη μια πιο σύγχρονη, απλή, ασφαλή και φιλική εμπειρία πρόσβασης στις πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν την ασφάλιση και την υγειονομική του εξυπηρέτηση. Ο πολίτης μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για τις διαγνώσεις του, τις νοσηλείες του, τις επισκέψεις του σε ιατρούς, τη φαρμακευτική του αγωγή και όλες τις πληροφορίες που αφορούνε το ιατρικό του ιστορικό. Η καινοτομία της νέας εφαρμογής του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) που λειτουργεί από χθες έγκειται στο γεγονός ότι πλέον είναι προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία όπως είπε στο topontiki.gr η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

Τι προσφέρει η νέα εφαρμογή στους ασθενείς

Μέσα από ένα νέο, αναβαθμισμένο περιβάλλον χρήσης, ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει πιο εύκολη και άμεση πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες του φακέλου του, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς την ανάγκη χρήσης παλαιότερων ξεχωριστών κωδικών ΦΑΥ.

«Η νέα εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική τεχνολογική αναβάθμιση. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο λειτουργική, πιο εύχρηστη και πιο προσβάσιμη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία ή με αυξημένες ανάγκες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες.» είπε στο topontiki.gr η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

Όπως μάλιστα τόνισε η κυρία Καρποδίνη ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί «το βασικό ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας και διάδρασης του ΕΟΠΥΥ με τον ασφαλισμένο με στόχο τη σταδιακή παροχή ολοένα και περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού». Και η μη προσέλευση στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ συνεπάγεται λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη.

Ηλεκτρονικά η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων

Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ ήδη, το 81% των αιτημάτων των ασφαλισμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 90%, ενισχύοντας περαιτέρω την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, ο νέος ΦΑΥ δημιουργεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν σταδιακά οι επόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Η τεχνολογική αναβάθμιση της εφαρμογής επιτρέπει την περαιτέρω εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται να διατεθεί και η πρώτη έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές, διευκολύνοντας ακόμηπερισσότερο την πρόσβαση των ασφαλισμένων από όπου κι αν βρίσκονται.

Ενδεικτικά παραδείγματα των πλεονεκτημάτων

Η κυρία Καρποδίνη μέσα από τρία ενδεικτικά παραδείγματα περιγράφει την αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον πολίτη, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Αυτά είναι:

1. Ενιαίο ψηφιακό σημείο εξυπηρέτησης και διάδρασης με τον ασφαλισμένο

Η νέα εφαρμογή ενισχύει τον ρόλο του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας ως κεντρικού ψηφιακού καναλιού επικοινωνίας του ΕΟΠΥΥ με τον ασφαλισμένο. Μέσα από το νέο περιβάλλον, ο πολίτης αποκτά πιο οργανωμένη και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλιση και την υγειονομική του εξυπηρέτηση, μειώνοντας σταδιακά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

2. Νέο, πιο φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον χρήσης

Η νέα εφαρμογή διαθέτει αναβαθμισμένο user interface, πιο ευχάριστο, καθαρό και λειτουργικό για τον χρήστη. Η πλοήγηση γίνεται πιο απλή και κατανοητή, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί να βρίσκει πιο γρήγορα την πληροφορία που αναζητά και να εξυπηρετείται χωρίς περιττά βήματα.

Σημειώνεται ότι το user interface , είναι το σύνολο των ψηφιακών στοιχείων ( μενού, εικονίδια κλπ) με τα οποία αλληλεπιδρά ένας άνθρωπος για να χειριστεί μια συσκευή ή εφαρμογή. Είναι το “πρόσωπο” του λογισμικού που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία χρήστη και υπολογιστή.

3. Προσβασιμότητα και καλύτερη εμπειρία για όλους τους πολίτες

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκολότερα από το σύνολο των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδικές ανάγκες. Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών accessibility ( προσβασιμότητα) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της νέας φιλοσοφίας σχεδιασμού, με στόχο οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ να είναι πιο ανοιχτές, συμπεριληπτικές και φιλικές προς όλους.

Σημειώνεται ότι η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας: https://healthservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/secure/index.xhtml.

Η έως χθες υφιστάμενη εφαρμογή: https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml θα ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα εφαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

