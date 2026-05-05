Στα πρόθυρα εργασιακής εξουθένωσης οι νοσοκομειακοί γιατροί λόγω υποστελέχωσης στο ΕΣΥ

Τις επικίνδυνες συνθήκες εφημέρευσης και τις αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών εξαιτίας των δραματικών κενών στα δημόσια νοσοκομεία της πρωτεύουσας αλλά και της περιφέρειας, καταγγέλλει η Ενώση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Η χρόνια υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η εντατικοποίηση της εργασίας έχουν διαμορφώσει μια ασφυκτική πραγματικότητα στο ΕΣΥ, με τους γιατρούς να εργάζονται σε εξοντωτικούς ρυθμούς και τους ασθενείς να εκτίθενται σε αυξανόμενους κινδύνους, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ. Η Ενώση επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά γενικευμένη εικόνα που επικρατεί τόσο στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής όσο και στην περιφέρεια.

Στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική Κλινική, του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου η έλλειψη τόσο ειδικευόμενων όσο και ειδικευμένων γιατρών έχει οδηγήσει σε αδυναμία ασφαλούς κάλυψης των εφημεριών, όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Μάλιστα το υπάρχον προσωπικό βρίσκεται σε καθεστώς συνεχούς πίεσης, με εντατικοποίηση της εργασίας και ανεπαρκή ανάπαυση, καθώς τα προβλεπόμενα ρεπό και οι άδειες δεν μπορούν να χορηγηθούν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ένωση, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε εξουθένωση και αυξανόμενες παραιτήσεις».

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τη διοίκηση του νοσοκομείου, την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και το υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, επιτάχυνση των προσλήψεων ειδικευόμενων, σύσταση νέων θέσεων ιατρών και ενίσχυση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ώστε να περιοριστούν οι συνεχείς μετακινήσεις γιατρών από την κλινική για την εκτίμηση περιστατικών στο χώρο του ΤΕΠ.

Παράλληλα, ζητείται η υλοποίηση της πρότασης της ΕΙΝΑΠ για το εφημεριακό σύστημα της Αττικής, υπενθυμίζοντας ότι το ανώτατο όριο υποχρεωτικών εφημεριών για ειδικευόμενους είναι επτά και δεν υπάρχουν εφημερίες ετοιμότητας ή μεικτές.

Η καταγγελία παιδιάτρου στη Σάμο

Με αφορμή καταγγελία παιδιάτρου, η οποία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει πέντε συνεχόμενες 24ωρες εφημερίες σε νοσοκομείο της Σάμου, η ΕΙΝΑΠ αναδεικνύει τις «απαράδεκτες συνθήκες που επιβάλλονται στους γιατρούς», όπως αναφέρει και συνεχίζει: «Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αποτυπώνει τη γενικευμένη κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές υγείας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια».

Προσθέτει ότι «η χρόνια υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η πολιτική των συνεχών μετακινήσεων προσωπικού έχουν οδηγήσει σε εξοντωτικά ωράρια, υπερεφημέρευση και επικίνδυνες συνθήκες, τόσο για τους υγειονομικούς όσο και για τους ασθενείς».

Επιπλέον εστιάζει στο γεγονός ότι η γιατρός, παρότι έχει ολοκληρώσει την ειδικότητά της και έχει επιτύχει στις εξετάσεις, υπηρετεί ακόμη σε θέση αγροτικού γιατρού, χωρίς να της έχει απονεμηθεί ο τίτλος ειδικότητας, «καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τον αναχρονιστικό θεσμό της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, εξαναγκάστηκε να μετακινηθεί και να εργαστεί ως αγροτικός γιατρός. Τα επιχειρήματα της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας περί «on call» εφημερίας είναι ψεύτικα και παράνομα αφού όλοι γνωρίζουν πως οι γιατροί που εργάζονται με σύμβαση ειδικευόμενου ή αγροτικού απαγορεύεται να κάνουν εφημερίες ετοιμότητας».

Παράλληλα ασκεί έντονη κριτική στη στάση του υπουργείου Υγείας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικότητας και παρουσίασης αυτών των συνθηκών ως «κανονικότητα».

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών ζητούν:

Άμεσες, μαζικές προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, με ταχύτατες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των νοσοκομείων για ασθενείς και υγειονομικούς.

Ολοκληρωμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων γιατρών και επιστημόνων.

Τερματισμός εδώ και τώρα κάθε μορφής αναγκαστικής μετακίνησης προσωπικού.

Παράλληλα, η ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί ότι σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους θα εξετάσει και νομικά μέτρα.

