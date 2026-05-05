ΕΟΠΥΥ: Νέος φάκελος υγείας του ασθενούς – Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των πολιτών

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η ανανεωμένη πλατφόρμα υπόσχεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία της ασφαλιστικής τους κάλυψης όπως: ολόκληρο το ιστορικό του ασθενούς, δηλαδή όλες τις διαγνωστικές του εξετάσεις, τις νοσηλείες του και φυσικά φαρμακευτική του αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής θα έχει άμεση εικόνα στον ιατρικό του φάκελο από το κινητό του τηλέφωνο, ακόμα και όταν είναι σε διακοπές.

Αναλυτικά η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας: https://healthservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/secure/index.xhtml.

Η έως σήμερα υφιστάμενη εφαρμογή: https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

θα ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα εφαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Οργανισμού, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας.

Πως θα γίνεται η είσοδος στην εφαρμογή

Η είσοδος στη νέα εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, καταργώντας τους παλαιούς κωδικούς ΦΑΥ.

Η αλλαγή αυτή:

Ενισχύει την ασφάλεια και την ταυτοποίηση των χρηστών.

Απλοποιεί τη διαδικασία είσοδο.

Αξιοποιεί έναν ήδη καθιερωμένο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αναλυτικά το νέο περιβάλλον προσφέρει:

Πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση στις πληροφορίες του ΦΑΥ. Αναβαθμισμένη πλοήγηση. Μεγαλύτερη ταχύτητα και σταθερότητα ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους ασφαλισμένους να ενημερώνονται γρήγορα για τα στοιχεία της ασφαλιστικής τους κάλυψης, μειώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με φυσικά σημεία εξυπηρέτησης.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της νέας εφαρμογής αποτελεί υποέργο της Δράσης 16752 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, ενισχύοντας τον στόχο για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ψηφιακά προσβάσιμο σύστημα υγείας.

Για διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια κανάλια εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ ή στο email: [email protected].

