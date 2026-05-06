ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:42
06.05.2026 12:00

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος: «ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση»

Στη συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001, (ΕΕ) 2019/944 και (ΕΕ) 2024/1788, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης ενεργειακών έργων, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμεση επιτάχυνση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης και των υποδομών φόρτισης, προκειμένου να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους, να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να συγκρατήσει τις τιμές ενέργειας.

Ωστόσο, έθεσε σαφή όρια: «Η ταχύτητα δεν μπορεί να σημαίνει αποδυνάμωση των δικλείδων προστασίας, νομική αβεβαιότητα ή απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών».

Όπως τόνισε, η ενεργειακή μετάβαση θα προχωρήσει πραγματικά πιο γρήγορα μόνο εφόσον είναι σωστά σχεδιασμένη, κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά αξιόπιστη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι δεν οφείλονται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά κυρίως:

στην αδύναμη διοικητική ικανότητα,

στην έλλειψη ψηφιακών εργαλείων,

στον κακό συντονισμό μεταξύ αρχών,

και στην ανεπαρκή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών, σαφέστερες διαδικασίες, ενιαίες ψηφιακές πύλες και ισχυρότερη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη.

Αναφερόμενος στην κοινωνική διάσταση, υπογράμμισε ότι τα έργα ΑΠΕ δεν πρέπει να επιβάλλονται στις τοπικές κοινωνίες, αλλά να συνοδεύονται από απτά οφέλη, όπως τοπικές θέσεις εργασίας, ενεργειακές κοινότητες, συμμετοχή στην ιδιοκτησία, κοινοτικά ταμεία και χαμηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών για έργα χαμηλού κινδύνου – όπως φωτοβολταϊκά σε στέγες, μικρές μονάδες αποθήκευσης και έργα σε ήδη δομημένες επιφάνειες – προειδοποιώντας όμως ότι οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να δημιουργούν «παραθυράκια» που θα υπονομεύουν την περιβαλλοντική προστασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διατήρησης της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στάθηκε και στο ζήτημα του «υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως αυτόματη «λευκή επιταγή» για κάθε έργο.

Κλείνοντας, ο κ. Αρναούτογλου έστειλε σαφές μήνυμα ισορροπίας: «Θέλουμε ταχύτερη αδειοδότηση, αλλά όχι απορρύθμιση χωρίς δικλείδες. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την καθαρή μετάβαση, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να προστατεύσουμε τη φύση και να διασφαλίσουμε νομική βεβαιότητα για τους επενδυτές».

