Η απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μη δώσει όπως όλα δείχνουν το «παρών» στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, είναι μια πολιτική πράξη με ευρύτερο συμβολισμό και συνέπειες για το κόμμα του οποίου ηγήθηκε για αρκετά χρόνια ως πρόεδρος και πρωθυπουργός.

Ο κ. Καραμανλής που εδώ και δύο χρόνια κινείται με με συγκεκριμένη κριτική ρητορική αλλά και με θεσμική εγκράτεια, σε σχέση με τη στάση του Αντώνη Σαμαρά επιλέγει αυτή τη φορά τη συμβολική απουσία ως το πιο εύγλωττο μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χθες στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού δέχθηκε την επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη, σε ένα από τα διμηνιαία ραντεβού που διατηρούν εδώ και χρόνια οι δύο πολιτικοί. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, τού παρέδωσε το κεφάλαιο του βιβλίου της που αφορά τη θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να εκφράσει τις παρατηρήσεις του. Η συζήτηση κράτησε περίπου μία ώρα και επεκτάθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, τα ελληνοτουρκικά και τη Μέση Ανατολή. Στενοί συνεργάτες και των δύο μιλούν για θερμό κλίμα, «όπως πάντα».

Πώς έγινε η συζήτηση με Ντόρα

Το ζήτημα του συνεδρίου τέθηκε στο τραπέζι. Η κ. Μπακογιάννη, που πρόσφατα είχε εκφράσει δημοσίως την επιθυμία της να βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός στην αίθουσα, επιχείρησε να τον πείσει. Ο κ. Καραμανλής δεν της έδωσε ρητή απάντηση. Όμως πηγές του στενού του περιβάλλοντος επιβεβαιώνουν ότι η κατεύθυνση είναι σαφής, δεν θα παραστεί.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η απόφαση δεν έχει ληφθεί επισήμως και ότι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση όταν συμβεί.

Η απουσία Καραμανλή είναι προφανές ότι θα συγκριθεί με την αντίστοιχη παρουσία του στο συνέδριο του 2024 . Τότε, ο Καραμανλής είχε πάει στο συνέδριο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, έστω χωρίς να μιλήσει. Φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο να παραστεί και να τοποθετηθεί. Τελικά, αυτό το σενάριο εγκαταλείφθηκε. Και εγκαταλείφθηκε ακριβώς επειδή μια ομιλία Καραμανλή δεν θα μπορούσε να είναι ουδέτερη. Θα περιείχε, σχεδόν αναπόφευκτα, αιχμές για την πορεία της κυβέρνησης και για τη φυσιογνωμία της σημερινής ΝΔ. Το δίλημμα για εκείνον δεν ήταν μόνο να πάει ή να μη πάει, αλλά και να πάει και να συγκρουστεί ή να απέχει και να μιλήσει με τη σιωπή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις και ενστάσεις για κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, ιδίως στα εθνικά ζητήματα και στην υπόθεση των υποκλοπών. Η ενόχλησή του για τις υποκλοπές παραμένει ζωντανή και ότι δεν κρύβει τις αποστάσεις του από πολιτικές της σημερινής ΝΔ.

Αμηχανία στο Μαξίμου, ο ρόλος Σαμαρά

Στο Μαξίμου η αμηχανία είναι δεδομένη καθώς τις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσουν την απουσία Καραμανλή και ως ένα βαθμό να την δικαιολογήσουν χωρίς να επιτεθούν στον πρώην πρωθυπουργό που γνωρίζουν ότι ακόμη και σήμερα έχει απήχηση στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Η αμηχανία αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε να πει ότι ο κ. Καραμανλής «είναι η ΝΔ» και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση. Πιο ειλικρινής ήταν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, παραδεχόμενος ότι τόσο η απουσία όσο και η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού σηματοδοτούν κάτι, και προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί είδηση.

Η συγκυρία για την κυβέρνηση είναι κρίσιμη. Ο κ. Σαμαράς κινείται ξανά όπως λένε πολλές πληροφορίες προς τη συγκρότηση νέου κόμματος. Η επιστολή των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος έχει αφήσει ίχνη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να βαραίνει, ενώ τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια αυταπατών στην παρούσα φάση για την αυτοδυναμία. Σε αυτό το περιβάλλον, οι «δελφίνοι» έχουν αρχίσει να κινούνται.

Ο Νίκος Δένδιας ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο στο συνέδριο τη δική του πλατφόρμα για το μέλλον της παράταξης, ο Άδωνις Γεωργιάδης χτίζει συστηματικά τη δίκη του γραμμή για την επόμενη μέρα ενώ τη δική του τοποθέτηση το τελευταίο διάστημα επιχειρεί και ο Μάκης Βορίδης.

Μεθοδική απόσταση

Η ηχηρή απουσία Καραμανλή είναι η πολιτική επιστέγαση μιας πορείας που ο ίδιος έχει διανύσει με μεθοδικότητα. Από τις παρεμβάσεις του στις παρουσιάσεις των βιβλίων Κοττάκη και Βαληνάκη με την αποδόμηση της λογικής των «ήρεμων νερών», μέχρι τις στοχευμένες ομιλίες του στις οποίες αξιοποίησε την παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή για να στείλει μηνύματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά, τους θεσμούς και το ύφος της εξουσίας, ο πρώην πρωθυπουργός έχει χτίσει ένα δικό του πολιτικό αφήγημα που κινείται σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυρίαρχη γραμμή του Μαξίμου.

Η ρήξη πλέον είναι γεγονός και θα έχει συγκεκριμένες πολιτικές προεκτάσεις, που η Πειραιώς θα κληθεί να διαχειριστεί σε ένα συνέδριο όπου το βάρος του απόντα θα είναι εξίσου μεγάλο με το βάρος των παρόντων. Μάλιστα στο Mέγαρο Μαξίμου σκέφτονται αν θα μπορούσε η απουσία Καραμανλή να συνδυαστεί στο μέλλον με τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και αν ο πρώην πρωθυπουργός σιωπηρά με τη στάση του αυτή τροφοδοτεί ακόμα κι αν δεν το θέλει τις κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού.

Διαβάστε επίσης

Σε ρυθμούς Τραμπ η Αθήνα: Η Γκιλφόιλ προανήγγειλε επίσκεψη του POTUS μέσα στο 2026

Αναβρασμός στην ΚΟ της ΝΔ – 40 βουλευτές ετοιμάζουν πυρά στην αυριανή συνεδρίαση

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν, επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας