Λάβρη Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη: Είναι φασίστας

Για τους πάντες και τα πάντα μίλησε νωρίτερα στον ρ/σ Παραπολιτικά FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άνοιξε το σύνολο της ατζέντας που βρίσκεται στην προμετωπίδα του κόμματός της.

Ανάμεσα στα πολλά που είπε, αξίζει να σταθούμε στην επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος – υπενθυμίζεται – είχε πει ότι αποτελεί φυσική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.

«Ο κ. Φλωρίδης που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής έχει πετύχει να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα Πλεύρη εναντίον μου, που στρέφονται με καθ’ υπόδειξη του Φλωρίδη κι έχουν βγει από τα λαγούμια τους διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υποστήριξε, δε, ότι «δεν το κάνει μόνος του έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα των Τεμπών. Αυτό το οποίο ενοχλεί τον Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων».

Κρατάει… γερά αυτή η κόντρα.

