ΟΕΝΓΕ: «Πως θα αξιολογηθούν χειρουργικές κλινικές όταν στην Αττική είναι κλειστές 100 αίθουσες χειρουργείου;»

Την άμεση κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων ειδικότητας, ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) μιλώντας για «απαράδεκτες ρυθμίσεις που απειλούν την εκπαίδευση των νέων γιατρών καθώς οδηγούν σε συρρίκνωση κλινικών, συγκέντρωση ειδικευομένων σε λίγα νοσοκομεία και ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών κλινικών στην εκπαίδευση.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΟΕΝΓΕ η αξιολόγηση που ζητείται από τις κλινικές «δεν έχει στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, αλλά τη συγκέντρωση των ειδικευομένων σε λίγα – κυρίως πανεπιστημιακά – κέντρα.».

Κίνδυνος λουκέτου σε κλινικές ή συγχωνεύσεων

Η Ομοσπονδία συνδέει τις αλλαγές με την προώθηση εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας και με την προοπτική ιδιωτικές κλινικές να αποκτήσουν δικαίωμα εκπαίδευσης, ειδικά ενόψει της λειτουργίας ιδιωτικών ιατρικών σχολών. Όπως σημειώνει, «η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στην ανάδειξη προβλημάτων για να διορθωθούν, αλλά στη χρήση των υπαρκτών ελλείψεων -που δημιούργησαν οι κυβερνητικές πολιτικές- ως πρόσχημα για κλείσιμο ή συγχώνευση κλινικών».

«Τις τελευταίες ημέρες οι διευθυντές κλινικών καλούνται να συμπληρώσουν εκτενή έντυπα αξιολόγησης, με στοιχεία για την κλινική δραστηριότητα, την υλικοτεχνική υποδομή και τα βιογραφικά των γιατρών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά στις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τις ελλείψεις.», επισημαίνει η ΟΕΝΓΕ.

Η ομοσπονδία εστιάζει την κριτική της στα κριτήρια που θεσπίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις του Ιουλίου 2025, τα οποία χαρακτηρίζει «αντιεπιστημονικά» και «παράλογα»:

«Η πρόβλεψη ότι στις χειρουργικές ειδικότητες ο αριθμός των ειδικευομένων πρέπει να είναι ακριβώς τριπλάσιος των ειδικευμένων – ρύθμιση που δεν ανταποκρίνεται σε καμία εκπαιδευτική λογική.» αναφέρει ενδεικτικά η Ομοσπονδία και παραθέτει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα:

όταν στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 χειρουργικές αίθουσες; Πώς θα κριθεί η εκπαίδευση ειδικευομένων όταν δεν υπάρχει επαρκής χειρουργικός χρόνος ή όταν λείπουν αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές;

Πώς θα αξιολογηθούν γιατροί που δεν συμμετέχουν σε απογευματινά ιατρεία ή χειρουργεία, επειδή δεν θέλουν οι ασθενείς να πληρώνουν ξανά για υπηρεσίες που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει;

Πώς θα βαθμολογηθούν γιατροί με βάση συμμετοχές σε συνέδρια όταν το κράτος δεν παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικές δυνατότητες ούτε εγκρίνει άδειες;

Πώς θα αξιολογηθούν κλινικές της περιφέρειας όπου ένας γιατρός εφημερεύει έως και δέκα ημέρες τον μήνα λόγω ελλείψεων προσωπικού;

Η ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι αυτές οι ελλείψεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κριτήριο υποβάθμισης των κλινικών. Παράλληλα αποδίδει τις δυσλειτουργίες στις κυβερνητικές πολιτικές που: «εμπορευματοποιούν το σύστημα υγείας και πριμοδοτούν τον ιδιωτικό τομέα» όπως τονίζει. Καλεί τους διευθυντές κλινικών να μην αποδεχθούν την αξιολόγηση και να αναδείξουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων.

Επίσης τονίζει ότι το 70% των ειδικευομένων εκπαιδεύεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία έχουν διαμορφώσει «μια σπουδαία παράδοση στην ιατρική εκπαίδευση» που δεν πρέπει να διακοπεί.

Η Ομοσπονδία ζητάει:

Μαζική προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ειδικευμένων γιατρών.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Ανάπτυξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής.

Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία.

Ενίσχυση ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας.

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών ασκούν έντονη κριτική τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση παίρνει τον χαμηλότερο βαθμό στην αξιολόγηση που η ίδια ζητά».

