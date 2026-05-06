Καλοκαίρι στον Κήπο του Μεγάρου – Όλες οι εκδηλώσεις

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει το δικό του σταθερό ραντεβού: τον Κήπο του Μεγάρου.

Και φέτος, από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλίες, προβολές και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, εικόνες και καλοκαιρινή διάθεση.

Το πρόγραμμα του 2026 συνδυάζει διαφορετικά είδη και καλλιτεχνικές προτάσεις, δημιουργώντας μια πολύχρωμη εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Απολαμβάνουμε:

  • Συναυλίες με αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες και ξεχωριστές μουσικές προτάσεις
  • Κινηματογράφο με ζωντανή μουσική
  • Τζαζ, world και διαχρονικές μουσικές διαδρομές
  • Θέατρο σκιών για όλη την οικογένεια
  • Μουσικά πάρτι και καλοκαιρινές γιορτές
  • Προβολές UNITEL με μαγνητοσκοπημένες όπερες και συναυλίες από τα μεγαλύτερα θέατρα και ορχήστρες του κόσμου
  • Συμφωνικές εμφανίσεις νέων μουσικών σχημάτων διεθνούς επιπέδου

Στον Κήπο του Μεγάρου, οι βραδιές αποκτούν άλλη αίσθηση: καθόμαστε στο γρασίδι, απολαμβάνουμε το ποτό μας, ακούμε μουσική, χορεύουμε και μοιραζόμαστε στιγμές χαλάρωσης και απόδρασης, στην πιο δροσερή γωνιά της πόλης.

Το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Minos EMI

Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Θίασος Ηλία Καρελλά

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
“Buster Keaton: The General” με τον Στάθη Άννινο
Κινηματογράφος & Μουσική
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & ΜΕΚΕΠ

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου
“BLUE”
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Cricos

Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Θίασος Ηλία Καρελλά

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Giuseppe Verdi – Nabucco
Σε συνεργασία με την UNITEL
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 19:00
Pittsburgh Youth Symphony Orchestra
Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 Ι ώρα έναρξης 18:00
Burger Project & Φίλοι
Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου – Volume 4
18:00 – 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings

19:00 – 20:30 | Συναυλία Burger Project

20:30 – 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Mellow Productions
Υποστήριξη: Bobos Arts Festival

Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Θίασος Ηλία Καρελλά

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Wiener Philharmoniker
Augustin Hadelich • Gautier Capuçon
Christian Thielemann
Σε συνεργασία με την UNITEL
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Δημήτρης Καλαντζής
«Χθες το βράδυ»
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Δημήτρης Καλαντζής

Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Encardia στον Κήπο του Μεγάρου
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Encardia

Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Gaetano Donizetti – Maria Stuarda
Σε συνεργασία με την UNITEL
Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Γιώργος Περρής
«Μαζί ή κανείς»
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Minos EMI

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
The Storyville Ragtimers
A tribute to Louis Armstrong
“What a Wonderful World”
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Mellow Productions

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Prospero

