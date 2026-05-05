Οι Rolling Stones ξαναχτυπούν: Νέο άλμπουμ και φρέσκο single από το θρυλικό συγκρότημα

Μια ακόμη δισκογραφική επιστροφή ετοιμάζουν οι Rolling Stones, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues», επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ενεργοί και δημιουργικοί, παρά τις δεκαετίες παρουσίας τους στη μουσική σκηνή.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και το πρώτο single, το «In The Stars», μια δυναμική σύνθεση με έντονη θετική ενέργεια, που παραπέμπει αισθητικά στη δουλειά τους τη δεκαετία του ’90, ενώ η φωνή του Μικ Τζάγκερ παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία, οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ θα εμφανιστούν σε ειδική εκδήλωση στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το προηγούμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το «Hackney Diamonds» (2023), αποτέλεσε την πρώτη τους συλλογή με νέο υλικό έπειτα από 18 χρόνια, μετά το «A Bigger Bang» του 2005. Παράλληλα, ήταν η πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουάτς το 2021.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στο «Foreign Tongues» θα περιλαμβάνεται και μια ξεχωριστή συμμετοχή του Γουάτς από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν φύγει από τη ζωή, ενώ στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith και Chad Smith. Οι Rolling Stones, παράλληλα, συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε συμβάλει καθοριστικά και στο «Hackney Diamonds».

Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία ηχογράφησης: «Λατρεύω αυτές τις ηχογραφήσεις στο Metropolis στο Λονδίνο. Ήταν μερικές πολύ έντονες εβδομάδες δουλειάς για το Foreign Tongues. Είχαμε 14 εξαιρετικά κομμάτια και δουλέψαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Μου αρέσει ο χώρος εκεί γιατί δεν είναι πολύ μεγάλος και νιώθεις το πάθος όλων».

Από τις φήμες στην επιβεβαίωση

Οι ενδείξεις για νέο υλικό είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν εβδομάδες πριν την επίσημη ανακοίνωση. Σε διάφορα σημεία του Λονδίνου εμφανίστηκαν αφίσες με την ονομασία «The Cockroaches», ψευδώνυμο που το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, συνοδευόμενες από QR code που οδηγούσε σε σελίδα εγγραφής της Universal Music.

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε ένα περιορισμένης έκδοσης λευκό βινύλιο με το τραγούδι «Rough and Twisted» υπό το ίδιο ψευδώνυμο, δίνοντας στους πιο πιστούς θαυμαστές μια πρώτη γεύση από το νέο υλικό. Ακολούθησαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις διεθνώς, όπου το λογότυπο των Rolling Stones συνδυαζόταν με τον τίτλο «Foreign Tongues», μεταφρασμένο σε διαφορετικές γλώσσες.

Την Κυριακή, το συγκρότημα δημοσίευσε ένα παζλ εικόνας που οι fans αναγνώρισαν ως το εξώφυλλο του δίσκου. Παράλληλα, ανέβηκε και ένα σύντομο βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, το οποίο φαίνεται να λειτουργεί ως προπομπός νέου τραγουδιού και να ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσμονή για την κυκλοφορία.

