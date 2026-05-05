ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:50
Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το δράμα «Melodies in the Forest»

Μετα τη μικρή οθόνη και μια ιταλική μίνι σειρά, ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει και στον κινηματογράφο, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και τις δικαστικές περιπέτειες.

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο νέο πολεμικό δράμα με τίτλο «Melodies in the Forest». Η παραγωγή ανήκει στην εταιρεία Ventitre SRL σε συμπαραγωγή με την Pink Flamingo Media Group.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία και την Τσεχία.

Ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον 85χρονο Petr Novotni του οποίου η ήρεμη ζωή ανατρέπεται όταν το σκοτεινό παρελθόν από την περίοδο του πολέμου που κρατούσε κρυφό για δεκαετίες, έρχεται στην επιφάνεια με βίαιο τρόπο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ο καταξιωμένος μαέστρος πέφτει θύμα απαγωγής κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου περιπάτου, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του απαγωγέα του τον Yosef, έναν Εβραίο συνθέτη που είχε συναντήσει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Τερεζίν το 1942. Ενώ ο κλοιός των ερευνών στενεύει, τα παιδιά του ανακαλύπτουν ένα κρυφό ημερολόγιο που ανατρέπει όλα όσα πίστευαν για τον πατέρα τους, αναγκάζοντάς τους να έρθουν αντιμέτωποι με τις έννοιες της ενοχής, της συνέργειας και του τιμήματος της επιβίωσης». Στο πλευρό του Σπέισι θα βρίσκονται οι Τζον Σάβατζ, Βίνσεντ Σπάνο, Αντονέλα Σαλβούτσι , Αντρέα Μπρούσκι, Ντάνι Καμένσκι, Κάσπερ Κέλντορφερ και Έντσο Στόρικο.

Η εταιρεία Blue Eyes Film and Distribution απέκτησε τα δικαιώματα διεθνών πωλήσεων και πρόκειται να παρουσιάσει το πρότζεκτ στην επερχόμενη αγορά του Φεστιβάλ των Καννών.

Η ταινία φέρει την υπογραφή του Roberto Lippolis στο σενάριο, τη σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή, ο οποίος είναι γνωστός από το έργο του «The Cat & the Moon», σύμφωνα με το Deadline.

Ο Michael Cowan της Blue Eyes Film and Distribution περιέγραψε την ταινία ως μια «εξαιρετική ιστορία βασισμένη σε τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα», με ένα «καστ και μια δημιουργική ομάδα ικανά να την αναδείξουν στο ευρύτερο δυνατό κοινό».

