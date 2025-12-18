search
18.12.2025

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση – Θα παίξει σε ιταλική σειρά

kevin spacey 77- new

Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη για πρώτη φορά από τότε που απολύθηκε από τη σειρά «House of Cards» του Netflix το 2017 εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο ηθοποιός — ο οποίος προσπαθεί να αναζωογονήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια — πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ιταλική κωμική σειρά «Minimarket» για τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιταλίας RAI.

Στη χαμηλού προϋπολογισμού σειρά, σύμφωνα με το Variety, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ υποδύεται τον εαυτό του ως τον φανταστικό μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε ένα παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός σταρ. Όπως φαίνεται σε διαφημιστικό, ο Σπέισι τραγουδά το «You’ve Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το κλασικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «I’ve Got You Under My Skin» μαζί με τον Ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος υποδύεται τον επίδοξο Ιταλό σταρ Μάνλιο Βιγκάνο.

Σύμφωνα με την περίληψη, ο Σπέισι υποδύεται την «καλλιτεχνική συνείδηση και τον απρόβλεπτο μέντορα» του Βιγκάνο, με τη σχέση τους να βασίζεται κυρίως σε «διαπληκτισμούς, παρεξηγήσεις και αμοιβαία πειράγματα». Η σειρά αποτυπώνει τόσο «την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα πιο σημαντικά [κινηματογραφικά και τηλεοπτικά] πλατό του κόσμου» όσο και «την απερισκεψία κάποιου που δεν συνειδητοποιεί ότι έχει έναν βραβευμένο με Όσκαρ στο πλευρό του».

Ο Σπέισι, ο οποίος αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων ανδρών σε ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, είναι αντιμέτωπος με τρεις ακόμη κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που θα εξεταστούν σε αστικό δικαστήριο του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο. Το BBC News ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Σπέισι έχει αρνηθεί επίσημα δύο από τις τρεις αγωγές στο δικαστήριο, αλλά δεν έχει ακόμη καταθέσει υπεράσπιση για την τρίτη.

Η σειρά δέκα επεισοδίων θα αρχίσει να προβάλλεται στην υπηρεσία streaming RaiPlay της RAI στις 26 Δεκεμβρίου.

