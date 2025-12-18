Antony Price: Πέθανε ο θρυλικός βρετανός σχεδιαστής – Είχε «ντύσει» τον Μπόουι, τους Duran Duran, τους Roxy Music και τη βασίλισσα Καμίλα

Ο Antony Price, ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας που ήταν υπεύθυνος για ορισμένες από τις εμφανίσεις που προτιμούσαν ο David Bowie, οι Roxy Music και η βασίλισσα Camilla, μεταξύ άλλων, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Price ήταν περισσότερο γνωστός για τις σμιλεμένες σιλουέτες και τα θεατρικά του στυλ, συμπεριλαμβανομένων των κοστουμιών που εμφανίστηκαν στο μουσικό βίντεο «Rio» των Duran Duran.

Το συγκρότημα εξέδωσε ανακοίνωση στα social media, κάνοντας λόγο για έναν «οραματιστή» και «έναν ευγενικό, ευφυή και κοφτερού πνεύματος φίλο».

Ο θάνατος του Price έρχεται λιγότερο από έναν μήνα αφότου παρουσίασε την πιο πρόσφατη συλλογή του στο Λονδίνο, την πρώτη εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, όπου η τραγουδίστρια Lily Allen φόρεσε ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το μαύρο βελούδινο «φόρεμα εκδίκησης» που είχε φορέσει η Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Γεννημένος στο Γιορκσάιρ το 1945, ο Price μετακόμισε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να σπουδάσει στο Royal College of Art.

Έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του, άρχισε να σχεδιάζει ανδρικά ρούχα στη Stirling Copper και ήταν υπεύθυνος για τα εφαρμοστά, κουμπωτά παντελόνια που φορούσε ο Sir Mick Jagger κατά την περιοδεία Gimme Shelter των Rolling Stones το 1969.

Ίδρυσε τη δική του εταιρεία το 1979 και παρουσίασε την πρώτη του επίδειξη μόδας έναν χρόνο αργότερα, ανοίγοντας τη συλλογή με εμφανίσεις του μοντέλου Jerry Hall, η οποία φορούσε επίσης το φόρεμα που σχεδίασε ο Price για τον γάμο της με τον Sir Mick.

Μακροχρόνιος συνεργάτης του David Bowie, ο Price σχεδίασε το σακάκι που φόρεσε ο τραγουδιστής στο μουσικό βίντεο «As The World Falls Down» το 1986.

Η χαρακτηριστική του ικανότητα να συνδυάζει ανδρικά και γυναικεία στοιχεία, μαζί με την δεξιοτεχνία του στις δημιουργίες που που αγκαλιάζουν το σώμα, τον καθιστούσαν «έναν αληθινά μοναδικό δημιουργό», σύμφωνα με το British Fashion Council.

Τη δεκαετία του 1990 άρχισε να εργάζεται πάνω σε κομμάτια για την Camilla, δούκισσα της Κορνουάλης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών συνόλων για την περιοδεία της στις ΗΠΑ μετά την ανάληψη του τίτλου της.

Ύστερα από μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Price παρουσίασε αυτό που έμελλε να είναι το τελευταίο του σόου στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, σε συνεργασία με το fashion brand 16Arlington.

