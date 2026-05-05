Politico: Τα κόμματα κακοδιαχειρίστηκαν 1,5 εκατ. ευρώ στις ευρωεκλογές του 2024

Περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε ακατάλληλους σκοπούς από τα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές του 2024, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο.

Όλα τα κόμματα, με εξαίρεση τους Ευρωπαίους Πράσινους και το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και δύο μικρότερες οργανώσεις (που συνήθως είναι κέντρα μελετών συνδεδεμένα με κόμματα), παραβίασαν τους κανόνες, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι αιτίες της κακοδιαχείρισης των κονδυλίων είναι πολλές, μεταξύ των οποίων υπερβολικά ή περιττά έξοδα, παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, η έμμεση χρηματοδότηση εθνικού πολιτικού κόμματος.Συνολικά, τα κόμματα και τα ιδρύματα είχαν στη διάθεσή τους 74 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ για τις εκλογές.

Πού δαπανήθηκαν

Από το 1 εκατ. τα 711.000 ευρώ αφορούσαν δαπάνες που δεν καλύπτονταν από έγκυρες συμβάσεις, αλληλεπικάλυψη υπηρεσιών, κακή εκτέλεση των συμβάσεων, εργασίες που είχαν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες και για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε εκτενώς τεχνητή νοημοσύνη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό «κόκκινων» δαπανών έγιναν για αδικαιολόγητα διοικητικά ή διαδικαστικά λάθη.

Δύο παραδείγματα που ξεχωρίζουν είναι δύο κόμματα και δύο ιδρύματα που δήλωσαν δαπάνες για έξοδα που ουδέποτε πραγματοποίησαν. Τα εν λόγω κόμματα και ιδρύματα κάλυψαν τα έξοδα των εκδηλώσεων ή των μελετών τους με δικά τους μέσα, στη συνέχεια αποζημιώθηκαν από τρίτους, αλλά ζήτησαν παρ’ όλα αυτά από το Ευρωκοινοβούλιο να τους επιστρέψει το πλήρες ποσό.

«Ενδέχεται να υπήρξε απόπειρα παράνομης χρήσης δημόσιων πόρων», δήλωσε ο Λουί Ντρονό, ιδρυτής της European Democracy Consulting, ενός οργανισμού που παρακολουθεί τις δωρεές και τις δαπάνες των πολιτικών κομμάτων.

«Και δεδομένου ότι υπάρχει τόσο μικρή διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες των ευρωπαϊκών κομμάτων… αυτό περιορίζει τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών και του Τύπου να ελέγχουν τις δαπάνες των κομμάτων», πρόσθεσε. «Αυτό διαφέρει αισθητά από το επίπεδο διαφάνειας που ισχύει σε πολλά κράτη μέλη».

Τα ίδρύματα που έκαναν κακοδιαχείριση

Μόλις 130,453 ευρώ έχουν υπολογιστεί σωστά. Η έκθεση παραθέτει τους υπαίτιους για την κακοδιαχείριση πόρων: πρόκειται για τους Patriots, το Green European Foundation, το Institute of European Democrats και το European Liberal Forum. Δεν παρέχονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το υπόλοιπο ποσό, καθώς τα εν λόγω κόμματα και ιδρύματα επέλεξαν να επιστρέψουν τα χρήματα αντί να αμφισβητήσουν τα πορίσματα.

Το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υποστήριξε ότι δεν εμπλέκεται στα θέματα που περιγράφονται.

Το Κέντρο Wilfried Martens, που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσε: «Πρόκειται για μια ετήσια διαδικασία ρουτίνας στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου. Για εμάς, αυτό αφορούσε πάντα ένα αμελητέο ποσοστό του προϋπολογισμού μας και το 2024 δεν αποτέλεσε εξαίρεση».

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα — ένα από τα δύο κόμματα στα οποία δεν ζητήθηκε η επιστροφή δαπανών — δήλωσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση κατά τη χρήση των ευρωπαϊκών δημόσιων πόρων».

«Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα ακρόασης είναι σημαντικό και πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια», δήλωσε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα των Πρασίνων.

