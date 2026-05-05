Πακιστάν: Διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με «win-win τρόπο» – Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις για τον κοινό πόλεμο της χώρας του με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κατά την υπογραφή μιας διακήρυξης για τη φυσική κατάσταση των παιδιών στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον.

«Τους νικήσαμε πολύ άσχημα, τώρα έχουν μειωθεί σε μικρές βάρκες με πολυβόλα στο μπροστινό τους μέρος», είπε, για το Ιράν, προσθέτοντας μια συχνά επαναλαμβανόμενη ατάκα για την καταστροφή του ναυτικού του.

«Κάθε πλοίο που είχαν αναπαύεται υποβρυχίως στον βυθό της θάλασσας», είπε.

Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε: «Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι και δεν πρόκειται να αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικό όπλο».

Για τον πόλεμο σε μεγάλο βαθμό, είπε ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «Εξαιρετικά καλά. Λοιπόν… Τους νικήσαμε άσχημα».

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Χθες, η Centcom των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι βύθισε τουλάχιστον έξι μικρά ιρανικά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νέας «Επιχείρησης Ελευθερία» του Τραμπ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πλοία που έχουν παγιδευτεί στο στενό σε ασφαλές μέρος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «κανείς» δεν θα αμφισβητήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και εξέφρασε την ελπίδα ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τεχεράνης θα αποτύχει.

«Ο αποκλεισμός ήταν καταπληκτικός. Είναι σαν ένα κομμάτι ατσάλι. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την εκστρατεία πίεσης κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, παρά τις αντιφατικές δημόσιες δηλώσεις.

«Παίζουν παιχνίδια, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω απλώς ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και ποιος δεν θα το έκανε, όταν ο στρατός έχει αποσυρθεί εντελώς», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θέλει να αποτύχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ιράν.

«Λοιπόν, υποθέτω πως ναι, επειδή το κάνουμε να αποτύχει», είπε. «Ελπίζω να αποτύχει. Θέλετε να μάθετε γιατί; Επειδή θέλω να κερδίσω».

«Αποτυγχάνει. Έχουμε κυρώσεις, τεράστιες κυρώσεις. [Ο Υπουργός Οικονομικών] Σκοτ ​​Μπέσεντ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουμε κυρώσεις που κανείς δεν έχει ξαναδεί», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το νόμισμα του Ιράν ήταν πλέον «άχρηστο» και ισχυρίστηκε ότι τα επίπεδα πληθωρισμού του ήταν «πιθανώς 150%».

«Θα έπρεπε να κάνουν το έξυπνο πράγμα, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε και να σκοτώσουμε ανθρώπους, πραγματικά δεν θέλουμε, δεν θέλω, είναι πολύ δύσκολο. Υπέροχοι άνθρωποι, γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω τόσους πολλούς Ιρανούς φίλους από τη Νέα Υόρκη και από άλλα μέρη όλα αυτά τα χρόνια, είναι υπέροχοι άνθρωποι, δεν θέλω να σκοτώσω αυτούς τους ανθρώπους», είπε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ συνέχισε να υπονοεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να οπλίσει Ιρανούς πολίτες για να τους βοηθήσει να διαμαρτυρηθούν κατά του καθεστώτος, παρόλο που ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές αμφισβητούν τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου σχεδίου.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει την Τρίτη όταν ρωτήθηκε απευθείας στον Λευκό Οίκο αν σχεδίαζε να οπλίσει Ιρανούς, αλλά είπε ότι «δεν έχουν όπλα», προσθέτοντας: «Ο μόνος λόγος είναι ότι θέλουν τόσο πολύ να διαμαρτυρηθούν». Ο Τραμπ εξέφρασε την ίδια ιδέα σε συνέντευξή του τη Δευτέρα με τον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, αν και δεν έχει δεσμευτεί ποτέ να στείλει όπλα που προορίζονται για τον ιρανικό λαό.

Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του, ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ ανέφερε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων σε κράτη του Κόλπου.

«Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της σύγκρουσης και ελπίζουμε ότι με την υποστήριξη αρκετών πρωτευουσών, θα καταφέρουμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση. Στόχος είναι να τερματιστεί η σύγκρουση με win-win τρόπο και για τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Νταρ.

Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν απηύθυνε έκκληση την Τρίτη για αυτοσυγκράτηση, ώστε να μειωθούν οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η έκκληση έγινε κατά τη διάρκεια Διάσκεψης Διοικητών Σωμάτων Ενόπλων Δυνάμεων υπό την προεδρία του Αρχηγού του Στρατού Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Ο Μουνίρ από τον περασμένο μήνα βρίσκεται σε επαφή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πακιστάν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες εξέτασαν το εξελισσόμενο περιβάλλον ασφαλείας εν μέσω της προσέγγισης του Πακιστάν προς την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι η διαρκής ειρήνη εξαρτάται από τη συλλογική αυτοσυγκράτηση, την ευθύνη και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να προτάσσει τον αποκλεισμό και τη διπλωματία, αλλά φέρεται να εξετάζει και τον πόλεμο

Οι Αμερικανοί εμμένουν στη θέση τους ότι πρέπει να μιλήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τώρα πριν συμβεί οτιδήποτε άλλο. Οι Ιρανοί προφανώς θέλουν να δουν την άρση του αποκλεισμού, κάτι που ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι απλά δεν πρόκειται να συμβεί.

Υπάρχει η δυνατότητα για συνομιλίες, αλλά ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε χθεσινή συνέντευξη ότι εάν οι Ιρανοί επιτεθούν στην αμερικανική ναυτιλία, προφανώς με κάποιο συντονισμένο τρόπο, τότε θα εξαφανίσει το Ιράν «από προσώπου γης». Έτσι, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός περιστατικού που θα οδηγήσει σε μια τεράστια σπίθα που θα αναζωπυρώσει τη σύγκρουση.

Υπάρχουν επίσης αναφορές που κυκλοφορούν στην Ουάσινγκτον, καθώς και στο Ισραήλ, ότι ο Τραμπ εξετάζει την προοπτική ενός πολέμου δύο έως τριών εβδομάδων για να προσπαθήσει να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί θα πουν ότι αυτό απλά δεν θα λειτουργήσει, αλλά είναι μία από τις επιλογές για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Nέα Υόρκη: Άφαντο πρώην μοντέλο που είχε καταγγείλει τον Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση – Αγνοείται από τον Απρίλιο

Χανταϊός: «Καμία απόφαση» δεν έχει ληφθεί για τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου στην Ισπανία

Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)