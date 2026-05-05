Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Arghavan Shopping Mall in Tehran caught fire. pic.twitter.com/N377bybfEO — Tehran Times (@TehranTimes79) May 5, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

A large fire has broken out at a commercial complex in Andisheh, west of Tehran. Cause still unknown. Firefighters are on scene.



– Fars News. pic.twitter.com/bnXNnl0SEr — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

Το συμβάν συμβαίνει ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών τη Δευτέρα.

