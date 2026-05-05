Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε το Ιράν την Κυριακή για την επικείμενη επιχείρηση των ΗΠΑ για την «καθοδήγηση» πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και μια πηγή με γνώση των κινήσεων του Λευκού Οίκου, που επικαλείται το Axios.

Το ιδιωτικό μήνυμα υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος ήθελε να προσπαθήσει να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Αλλά παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εμπορικά πλοία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Χέγκεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις και ισχυρίστηκαν ότι η εκεχειρία παρέμεινε σε ισχύ.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για επανέναρξη του πολέμου αργότερα αυτή την εβδομάδα εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Η προειδοποίηση για το «Project Freedom» ήρθε την Κυριακή και ευθυγραμμίστηκε με την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social που δημοσίευσε εκείνο το βράδυ.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο ανοιχτά όσο και σιωπηλά με τους Ιρανούς για να επιτρέψουν σε αυτή την αμυντική επιχείρηση να λάβει χώρα εκ μέρους του κόσμου».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, παρέπεμψε το Axios στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Κατά την πρώτη ημέρα της επιχείρησης τη Δευτέρα, το Ιράν πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που πέρασαν από το στενό, εναντίον άλλων εμπορικών πλοίων στην περιοχή και σε στόχους στα ΗΑΕ.

Ο Κέιν ισχυρίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ότι οι ιρανικές επιθέσεις ήταν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων».

«Αυτή τη στιγμή, η εκεχειρία ισχύει», είπε ο Χέγκσεθ. Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν «κάποια αναταραχή» στην αρχή της επιχείρησης στο Ορμούζ.

«Υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που αναλαμβάνει το IRGC μερικές φορές που είναι εκτός των ορίων αυτού που ίσως θα ήθελαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Αυτή είναι η δουλειά τους να τους συγκρατήσουν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια συμφωνία», είπε ο Χέγκσεθ. Τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο Κέιν δήλωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο γρήγορα εάν ο Τραμπ το διατάξει.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ δεν αύξησε σημαντικά τη ροή πετρελαίου ή φορτίου μέσω του στενού τις πρώτες 24 ώρες. Η CENTCOM ανέφερε ότι δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ είχαν περάσει τα Στενά τη Δευτέρα και κανένα την Τρίτη.

Ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι «εκατοντάδες ακόμη… παρατάσσονται». Προς το παρόν, ωστόσο, φαίνεται ότι οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι μια λωρίδα είναι πλέον ανοιχτή.

«Θα προτρέπαμε το Ιράν να είναι συνετό στις ενέργειες που αναλαμβάνει», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Δεν υπήρξαν νέες ιρανικές επιθέσεις την Τρίτη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε στο X ότι το Ιράν κατάφερε να δημιουργήσει «μια νέα εξίσωση» με τα αντίποινά του τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, «σημειώνουν πρόοδο». Κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να μην «παρασυρθεί ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους».

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας την Τρίτη και ότι τα συστήματα αεράμυνας αντέδρασαν.

Διαβάστε επίσης:

Το έριξε στο… τραγούδι ο Μακρόν στην Αρμενία: Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το La Bohème (Video)

Ρωσία: Ο Πούτιν καρατόμησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας αεράμυνας μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones

Global Sumud Flotilla: Την απελευθέρωση του ακτιβιστή Σαΐφ Άμπου Κέσεκ απαιτεί η Μαδρίτη