Το έριξε στο… τραγούδι ο Μακρόν στην Αρμενία: Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το La Bohème (Video)

Καλλίφωνος απεδείχθη ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του το βράδυ της Δευτέρας μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026



Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά στο τραγούδι παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

🚨 ALERTE INFO 🇫🇷🇦🇲 Emmanuel Macron saisit le micro à Erevan et chante « La Bohème » lors d’un dîner d’État.



Pashinyan l’accompagne à la batterie. pic.twitter.com/4o34FV7poY — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) May 5, 2026

Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.



Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.

