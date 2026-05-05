Το έριξε στο… τραγούδι ο Μακρόν στην Αρμενία: Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το La Bohème (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καλλίφωνος απεδείχθη ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του το βράδυ της Δευτέρας μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά στο τραγούδι παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.
Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.
Διαβάστε επίσης:
Ρωσία: Ο Πούτιν καρατόμησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας αεράμυνας μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones
Global Sumud Flotilla: Την απελευθέρωση του ακτιβιστή Σαΐφ Άμπου Κέσεκ απαιτεί η Μαδρίτη
Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι θέλει να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.