Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι θέλει να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ

Εάν η εκεχειρία με το Ιράν καταρρεύσει, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή στο CNN την Τρίτη.

Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να πιέζει για διπλωματία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον Λίβανο φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πολλαπλά κύματα καθημερινών επιθέσεων εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την πηγή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ «ενδιαφέρεται να επαναλάβει τις μάχες υψηλής έντασης κατά της Χεζμπολάχ».

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πιέζει για την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσει να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι, που χωρίζει τον νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη χώρα.

Λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου στα μέσα Απριλίου, ο Τραμπ απαγόρευσε στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τη Βηρυτό και άλλες περιοχές του Λιβάνου. Στις 17 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν αυτό από τις ΗΠΑ».

