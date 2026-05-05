Πώς ο Τραμπ έγινε ιστορικά ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος – Η χαρτογράφηση της δυσαρέσκειας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πιο αντιδημοφιλής από ποτέ – πιο πολύ ακόμη και από την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στην πραγματικότητα, το μέσο ποσοστό αποδοχής του, που ανέρχεται στο 35% στην δημοσκόπηση του CNN, σημαίνει ότι τώρα φλερτάρει με τις επιδόσεις του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Μπους είναι ο μόνος πρόεδρος από την εποχή του Τζίμι Κάρτερ που πέρασε μια παρατεταμένη χρονική περίοδο κοντά στην περιοχή του 30% ή χαμηλότερα.

Και όλα αυτά θέτουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε κίνδυνο μιας σοβαρής αποδοκιμασίας από τους ψηφοφόρους σε μόλις έξι μήνες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο.

Πώς φτάσαμε λοιπόν εδώ;

Υπήρξε μια αρκετά σταδιακή, σταθερή επιδείνωση κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 15 μηνών θητείας του Τραμπ ως προέδρου. Αλλά ξεχωρίζουν μερικές δυναμικές στιγμές.

Οι βασικές χρονικές στιγμές

Η πρώτη φορά που είδαμε το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ να μειώνεται σημαντικά ήταν… σχεδόν αμέσως.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του με τα καλύτερα ποσοστά αποδοχής που είχε ποτέ, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πάνω από 50% στα τέλη Ιανουαρίου 2025. Αλλά είχε έναν εξαιρετικά σύντομο μήνα του μέλιτος, χάνοντας γρήγορα αρκετές μονάδες.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς τι προκάλεσε αυτή τη γρήγορη πτώση. Οι πρώτες μέρες επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία ήταν μια πληθώρα μονομερών ενεργειών. Δύο πιθανοί ένοχοι ήταν η εξαιρετικά αντιδημοφιλής χάρη που έδωσε σε σχεδόν όλους τους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου, ακόμη και σε εκείνους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, και οι τυχαίες περικοπές του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) σε κυβερνητικούς υπαλλήλους και υπηρεσίες με επικεφαλής τον εξαιρετικά αντιδημοφιλή Έλον Μασκ.

Η επόμενη μεγάλη καμπή ήρθε στις αρχές Απριλίου, όταν ο Τραμπ επέβαλε αυστηρά τους δασμούς του. Η ανακοίνωσή του για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου ουσιαστικά σήμαινε έναν εμπορικό πόλεμο με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. (Το Ανώτατο Δικαστήριο φέτος ακύρωσε πολλούς από αυτούς τους δασμούς.)

Εκτός από τους Αμερικανούς που προηγουμένως ήταν περίεργοι για τους δασμούς, η πολιτική αυτή γρήγορα στράφηκε εναντίον τους. Και η μέση δημοτικότητα του Τραμπ μειώθηκε από 45% όταν ανακοινώθηκαν οι δασμοί σε 41% ένα μήνα αργότερα.

Οι επόμενοι έξι μήνες περίπου ήταν σχετικά σταθεροί, παρά το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κογκρέσου ψήφισε ένα πολύ αντιδημοφιλές νομοσχέδιο για την ατζέντα του Τραμπ και τον κακό χειρισμό των αρχείων του Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν ξανά, και οι Δημοκρατικοί είχαν μια ισχυρή εκλογική αναμέτρηση το 2025, όταν κέρδισαν τις εκλογές για κυβερνήτες τόσο στο Νιου Τζέρσεϊ όσο και στη Βιρτζίνια με μεγάλη διαφορά.

Το επόμενο σημείο ανάφλεξης ήρθε τον Ιανουάριο, όταν η επιθετική καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ κορυφώθηκε με τη δολοφονία των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Η κυβέρνηση γρήγορα υπαινίχθηκε ότι οι Γκουντ και Πρέτι ήταν υπαίτιοι, ακόμη και εγχώριοι τρομοκράτες. Αλλά οι Αμερικανοί διαφώνησαν συντριπτικά.

Η δημοτικότητα του Τραμπ δεν μειώθηκε πολύ, αλλά αυτό φαίνεται να οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στο πώς η κυβέρνησή του ξαφνικά υποχώρησε από τις πιο επιθετικές τακτικές της και άλλαξε ηγεσία.

Αυτό μας φέρνει στο μεγάλο τώρα: τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο μια δημοσκόπηση την Παρασκευή έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών χαρακτήρισε «λάθος».

Και πάλι, τα ποσοστά του Τραμπ δεν έχουν καταρρεύσει ακριβώς. Έχει μειωθεί από τον μέσο όρο του 38% όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου σε 35% σήμερα.

Αλλά ο πόλεμος έχει προκαλέσει την πτώση ορισμένων από τα χαμηλότερα ποσοστά του Τραμπ – κάνοντας τους ανθρώπους που τον είχαν στηρίξει αποφασιστικά για χρόνια να αλλάξουν στάση.

Το 64% των ανθρώπων που τον αποδοκιμάζουν τώρα στην δημοσκόπηση του CNN, έναν κυλιόμενο μέσο όρο πρόσφατων δημοσκοπήσεων που ζητούν από ενήλικες να πουν τη γνώμη τους για τον χειρισμό της προεδρίας από τον Τραμπ, είναι υψηλότερο από σχεδόν οποιαδήποτε μεμονωμένη δημοσκόπηση από την πρώτη του θητεία.



Γιατί είναι τόσο αντιδημοφιλής;

Εκτός από αυτές τις βασικές μεμονωμένες συγκυρίες, μπορούμε να επισημάνουμε μερικά πράγματα.

Το ένα είναι η αλαζονεία. Ο Τραμπ κυβέρνησε σαν κάποιος που πραγματικά πίστευε ότι είχε την συντριπτική εντολή που ισχυριζόταν, αντί για κάποιον που κέρδισε την πλειονότητα των ψήφων.

Έχει κάνει ένα σωρό πράγματα που ήταν αντιδημοφιλή, και συχνά προβλέψιμα. Έχει υιοθετήσει πολιτικές που θα μπορούσαν να είναι δημοφιλείς – όπως η αύξηση των απελάσεων – και έχει ακολουθήσει κατευθύνσεις που οι Αμερικανοί συχνά θεωρούσαν ότι πήγαιναν «υπερβολικά μακριά», όπως η καταστολή στη Μινεάπολη. Και ίσως το πιο σημαντικό, έχει αναλάβει την ευθύνη σχεδόν για τα πάντα ενεργώντας μονομερώς.

Η οικονομία ήταν σαφώς ασταθής και οι τιμές ήταν πεισματικά υψηλές, για παράδειγμα, αλλά ο Τραμπ αποφάσισε να ταρακουνήσει τα νερά με τους παγκόσμιους δασμούς και τώρα τον πόλεμο στο Ιράν, πράγματα που οι Αμερικανοί μπορούν τώρα να συνδέσουν άμεσα με τη μακροχρόνια οικονομική τους δυσαρέσκεια.

Η δεύτερη βασική δυναμική είναι ότι ο Τραμπ βλάπτει τον εαυτό του στο πιο σημαντικό ζήτημα: το κόστος ζωής.

Οι δασμοί πόνεσαν, αλλά ο πόλεμος στο Ιράν πόνεσε πραγματικά. Η εκτόξευση των τιμών της βενζίνης σε πάνω από 4 δολάρια ανά γαλόνι έχει οδηγήσει την οικονομική αποδοχή του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις του CNN στο ιστορικό χαμηλό του 31%. Και τα ήδη άσχημα στοιχεία του για το κόστος ζωής έχουν μειωθεί περαιτέρω – σε σημείο που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 70% ή περισσότερο τον αποδοκιμάζει σε αυτό το θέμα.

Το ένα τρίτο είναι απλώς ότι έχει λάθος προτεραιότητες.

Δεν είναι μόνο ότι στους Αμερικανούς δεν αρέσει αυτό που έχει κάνει για το κόστος ζωής. Είναι ότι πιστεύουν ότι έχει παραμελήσει το θέμα.

Η δημοσκόπηση του CNN τον Μάρτιο έδειξε ότι το 65% των Αμερικανών είπε ότι ο Τραμπ «δεν είχε προχωρήσει αρκετά» για να μειώσει τις τιμές, και η δημοσκόπηση του CBS News-YouGov έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει επικεντρωθεί αρκετά στη μείωση των τιμών.

Όταν ο Τραμπ μιλάει πραγματικά για την οικονομία, συχνά φαίνεται να βαριέται. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει επιδιώξει μια σειρά από ξένες στρατιωτικές παρεμβάσεις για τις οποίες οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι Αμερικανοί είχαν πολύ μικρό ενδιαφέρον.

Η δημοσκόπηση του CNN τον Μάρτιο έδειξε ότι το 67% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει αρκετή προσοχή στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Τέλος, υπάρχει μια φθίνουσα άποψη για την ικανότητα και τα μέσα του.

Μια ως επί το πλείστον ισχυρή οικονομία κατά την πρώτη του θητεία (μέχρι την πανδημία Covid-19) σήμαινε ότι οι άνθρωποι που μπορεί να μην τον συμπαθούσαν προσωπικά, παρόλα αυτά τον έβλεπαν ως έναν καταξιωμένο επιχειρηματία που θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα.

Αυτό τώρα αμφισβητείται. Δημοσκοπήσεις του Pew Research Center έδειξαν απότομες μειώσεις στην εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην ικανότητα του Τραμπ να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική. Και μια νέα έρευνα του Pew την Παρασκευή έδειξε ότι τουλάχιστον το 60% των Αμερικανών δεν είχαν εμπιστοσύνη στον Τραμπ για να διαχειριστεί την εκτελεστική εξουσία, να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη με σύνεση, να λάβει καλές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή να συνεργαστεί αποτελεσματικά με το Κογκρέσο.

Ανησυχίες για την ψυχική ικανότητα και τη σταθερότητα του Τραμπ έχουν επίσης αυξηθεί, εν μέσω μιας σειράς λεκτικών αδιεξόδων. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε μάλιστα ότι το 61% των Αμερικανών και ακόμη και το 30% των Ρεπουμπλικανών συμφώνησαν ότι ο Τραμπ έχει «γίνει ασταθής με την ηλικία».

Τι δείχνει το ποσοστό αποδοχής ενός προέδρου;

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται γενικά ως δημοψήφισμα για τον πρόεδρο. Αυτό δεν ισχύει πάντα 100% – όπως το 2022 – αλλά γενικά, ισχύει. Όσο πιο αντιδημοφιλής είσαι, τόσο χειρότερα τείνει να τα πάει η πλευρά σου.

Μερικές από τις χειρότερες ενδιάμεσες εκλογές στη σύγχρονη ιστορία ήρθαν όταν οι πρόεδροι είχαν ποσοστά αποδοχής κάτω από 50%: ο Χάρι Τρούμαν το 1946 (το κόμμα του έχασε 55 έδρες στη Βουλή), ο Λίντον Τζόνσον το 1966 (48 έδρες), ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 (26 έδρες), ο Μπιλ Κλίντον το 1994 (54 έδρες), ο Τζορτζ Μπους το 2006 (30 έδρες), ο Μπαράκ Ομπάμα το 2010 (64 έδρες) και ο Τραμπ το 2018 (42 έδρες).

Από την άλλη πλευρά, οι πρόεδροι με ποσοστά αποδοχής περίπου 60% ή υψηλότερα έχουν σχεδόν πάντα χάσει λιγότερες από 10 έδρες ή ακόμα και κερδίσει έδαφος.

Μια μεγάλη εξαίρεση ήρθε το 2022, όταν ο Τζο Μπάιντεν δεν ήταν δημοφιλής, αλλά οι εκλογές ήταν αρκετά αμφίρροπες. Αλλά αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε πρόσφατα την υπόθεση Roe εναντίον Wade και οι Δημοκρατικοί μπόρεσαν να θέσουν υποψηφιότητα εναντίον του Τραμπ.

