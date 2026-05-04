Μασκ vs Άλτμαν: Η δίκη των δισεκατομμυρίων και οι «πιο μισητοί άνθρωποι στην Αμερική»

Μετά τον Έλον Μασκ, είναι η σειρά του συνιδρυτή της OpenAI να καταθέσει στην δίκη που προκλήθηκε από την αγωγή του Μασκ κατά των δημιουργών του ChatGPT με την φιλοδοξία ότι θα αναγκάσει τους ανταγωνιστές του να επιστρέψουν στο σχήμα του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος.

Από την έκβαση της δίκης αυτής, που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Μαΐου, εξαρτάται η πορεία του πρωταθλητή της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον αποτιμάται στα 850 δισεκατομμύρια δολάρια και ετοιμάζεται για την θεαματική εισαγωγή του στο χρηματιστήριο.

Ο Σαμ Αλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, τον οποίο ο Μασκ βοήθησε στα τέλη του 2015 να ξεκινήσει την εταιρεία, πριν γίνει ορκισμένος εχθρός του, δεν αναμένεται να καταθέσει παρά την εβδομάδα της 11ης Μαΐου στο δικαστήριο του Οκλαντ κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σατία Ναντέλα, η εταιρεία του οποίου κατηγορείται ότι χρηματοδότησε παρανόμως την μετατροπή της OpenAI σε εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα καταθέσει επίσης σε αυτήν την φάση ως μάρτυρας.

Μέχρι τότε, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο πιστότερος συνεργάτης του Σαμ Αλτμαν, θα δεχθεί τα πυρά των συνηγόρων του Ιλον Μασκ. Πρόεδρος της OpenAI και μεγάλος δωρητής του στρατοπέδου Τραμπ, είναι ένας 38χρονος μηχανικός που δεν έχει χάσει ούτε στιγμή της κατάθεσης που έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX, την οποία παρακολούθησε κρατώντας γραπτές σημειώσεις.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης θα βρεθούν άλλες σημειώσεις του Μπρόκμαν: εκείνες στις οποίες έγραφε το 2017 ότι η δημόσια δέσμευση ότι η εταιρεία θα παραμείνει οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα την ώρα που οραματίζεται μία εμπορική στροφή «θα ήταν ψέμα».

Οι συνήγοροι της OpenAI επιδιώκουν να πείσουν ότι ο Μασκ εργαλειοποιεί την δικαιοσύνη για να πάρει προσωπική εκδίκηση και να φρενάρει την πορεία ενός μεγάλου ανταγωνιστή του δικού του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, της xAI, από την οποία προήλθε το chatbot Grok.

Για να το πετύχουν ζήτησαν χθες το βράδυ από την δικαστή να επιτρέψει στον Γκρεγκ Μπρόκμαν να αποκαλύψει στο σώμα των ενόρκων το μήνυμα που του είχε απευθύνει ο Ιλον Μασκ την παραμονή της έναρξης της δίκης, μετά την απόρριψη της πρότασής του για φιλικό διακανονισμό.

Στο μήνυμα αυτό ο Μασκ προειδοποιούσε: «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εσύ και ο Σαμ θα είστε οι πιο μισητοί άνθρωποι στην Αμερική».

«Ανιδιοτελής ευεργέτης» μέχρι την «προδοσία»

Τη περασμένη εβδομάδα, από την Τρίτη ως την Παρασκευή, ο Μασκ παρουσιάσθηκε ως «ανιδιοτελής ευεργέτης» στα πρώτα βήματα της OpenAI, όταν συνέβαλε με 38 εκατομμύρια δολάρια από το 2016 μέχρι το 2020, «πριν τον προδώσουν».

Διαβεβαίωσε ότι πρόθεσή του ήταν η δημιουργία ενός αντίβαρου στην κυριαρχία της Google και στόχος του η τοποθέτηση αυτής της επαναστατικής τεχνολογίας, που είναι εν δυνάμει «ικανή να καταστρέψει την ανθρωπότητα, στα καλύτερα χέρια, απαλλαγμένα από την πίεση του κέρδους».

«Δεν μπορεί να κλέψεις έναν φιλανθρωπικό οργανισμό», επέμεινε κάνοντας ότι αγνοεί το γεγονός ότι η κερδοσκοπική δομή της OpenAI παραμένει υπαγόμενη στο αρχικό φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Απέναντί του, ο Σαμ Αλτμαν παρέμεινε καθισμένος στην πρώτη σειρά των εδράνων καθ’όλη την διάρκεια της κατάθεσής του, χωρίς να κάνει καμία δήλωση εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας όπου από την πρώτη ημέρα είχαν συρρεύσει δεκάδες δημοσιογράφοι .

Παγκόσμιος ανταγωνισμός

Ο συνήγορος της OpenAI επέλεξε να αντεπιτεθεί κατά του πολυεατομμυριούχου επικεντρώνοντας στους δικούς του κερδοσκοπικούς στόχους.

Ο Μασκ ενσωμάτωσε την xAI στον διαστημικό κολοσσό της SpaceX, η οποία αποτιμάται στα 1.250 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει πάρει πορεία προς μία παταγώδη εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό: αν η δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, η οποία είναι η μόνη που θα αποφανθεί μετά την ετυμηγορία των ενόρκων, δικαιώσει τον Μασκ, η είσοδος της OpenAI στο χρηματιστήριο μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Και η τράπουλα στον λυσσώδη παγκόσμιο ανταγωνισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στον οποίο έχουν πλασαριστεί σε καλές θέσεις η Google και οι κινεζικοί κολοσσοί, θα πρέπει να ξαναμοιραστούν.

Επικεφαλής της κούρσας αυτής η OpenAI, και το ChatGPT, ανταγωνίζεται πλέον την Anthropic, και το Claude. Η φρενήρης ανάπτυξή τους αρχίζει να παράγει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα.

Εσοδα που ωστόσο δε συγκρίνονται με το ύψος των επενδύσεων των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που απαιτούνται για την προσέλκυση ταλέντων, την απόκτηση επεξεργαστών και την ανάπτυξη και τροφοδοσία κολοσσιαίων κέντρων δεδομένων που αποτελούν το sine qua non αυτής της τεχνολογικής επανάστασης.

