Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Όταν η εξουσία αλλάζει χέρια στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, οι περισσότεροι δεν το παρατηρούν. Στην περίπτωση της Samsung όμως, η διαδοχή είναι πρωτοσέλιδο.
Το 2017 ο Λι Τζε-γιονγκ, ο άνθρωπος που προοριζόταν να οδηγήσει τη Samsung στη νέα εποχή, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός κολοσσιαίου σκανδάλου διαφθοράς. Κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε ιδρύματα που ήλεγχε η Τσόι Σουν-σιλ, έμπιστη της τότε Προέδρου της Νότιας Κορέας, Παρκ Γκουν-χιέ.
Το αντάλλαγμα; Πολιτική στήριξη για μια αμφιλεγόμενη συγχώνευση μεταξύ των θυγατρικών Samsung C&T και Cheil Industries. Στόχος ήταν ένας: να σφίξει ο Λι τον έλεγχό του στη Samsung Electronics, το «πετράδι του στέμματος» της αυτοκρατορίας, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το BBC.
Η ιστορία της Samsung δεν ξεκίνησε με τεχνολογία, αλλά ως παντοπωλείο το 1930. Από τότε, η οικογένεια Λι κυβερνά τον όμιλο σαν «βασιλική οικογένεια». Όμως, η διαδοχή ήταν πάντα μια πληγή.
Πριν από μια γενιά, ο πατέρας του σημερινού προέδρου, Λι Κουν-χι, επιλέχθηκε ως διάδοχος παρόλο που ήταν ο μικρότερος γιος. Αυτό πυροδότησε μια βεντέτα 40 ετών. Το 2012, ο μεγαλύτερος αδερφός του (θείος του σημερινού προέδρου) κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας την κληρονομιά του. Αν και τα δικαστήρια απέρριψαν τις απαιτήσεις του, το μήνυμα ήταν σαφές: η διαδοχή στη Samsung είναι πόλεμος.
Σε αντίθεση με τον πατέρα του, που ήταν επιθετικός και προσηλωμένος στους στόχους, ο Λι Τζε-γιονγκ θεωρούνταν συχνά ως ένας «ντροπαλός και επιφυλακτικός» ηγέτης. Η αποτυχία του προσωπικού του project, e-Samsung, κατά την έκρηξη της φούσκας των dotcom, είχε αφήσει σκιές για τις ικανότητές του. Κάποιοι ψιθύριζαν ότι η αδερφή του ήταν πιο ικανή και αδίστακτη, ενώ οι επικριτές του τον θεωρούσαν ανεπαρκή για να σηκώσει το βάρος της οικονομίας της χώρας.
Γιατί όμως ρίσκαρε ο Λι με παράνομες συγχωνεύσεις; Η απάντηση κρύβεται στους αριθμούς: ένας αστρονομικός φόρος κληρονομιάς που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να πληρώσει η οικογένεια αυτό το ποσό χωρίς να πουλήσει μετοχές και να χάσει τον έλεγχο, χρειάστηκε να δημιουργήσει έναν δαιδαλώδη ιστό συμμετοχών, ο οποίος τελικά οδήγησε στις κατηγορίες για λογιστική απάτη.
Μετά από μια δεκαετία δικαστικών μαχών, τον Ιούλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Σεούλ επικύρωσε την αθώωση του Λι για τις κατηγορίες της απάτης. Ο πρόεδρος της Samsung είναι πλέον και τυπικά καθαρός, αλλά η κληρονομιά του σκανδάλου παραμένει.
Σε μια κίνηση που σπάει την παράδοση των οικογενειακών ομίλων, ο Λι προέβη σε μια ιστορική δέσμευση:
«Υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαμάχες για τη διαδοχή. Δεν θα παραδώσω τα διοικητικά δικαιώματα στα παιδιά μου».
Με αυτή τη δήλωση, ο Λι Τζε-γιονγκ ίσως είναι ο τελευταίος της δυναστείας. Αν η Samsung πάψει να είναι μια «οικογενειακή υπόθεση», το ερώτημα για το ποιος θα ελέγχει το 20% του ΑΕΠ της Νότιας Κορέας παραμένει ανοιχτό.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.