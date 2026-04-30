ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:36
Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

samsung

Όταν η εξουσία αλλάζει χέρια στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, οι περισσότεροι δεν το παρατηρούν. Στην περίπτωση της Samsung όμως, η διαδοχή είναι πρωτοσέλιδο.

Η πτώση του «διαδόχου» και το σκάνδαλο δωροδοκίας

Το 2017 ο Λι Τζε-γιονγκ, ο άνθρωπος που προοριζόταν να οδηγήσει τη Samsung στη νέα εποχή, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός κολοσσιαίου σκανδάλου διαφθοράς. Κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε ιδρύματα που ήλεγχε η Τσόι Σουν-σιλ, έμπιστη της τότε Προέδρου της Νότιας Κορέας, Παρκ Γκουν-χιέ.

Το αντάλλαγμα; Πολιτική στήριξη για μια αμφιλεγόμενη συγχώνευση μεταξύ των θυγατρικών Samsung C&T και Cheil Industries. Στόχος ήταν ένας: να σφίξει ο Λι τον έλεγχό του στη Samsung Electronics, το «πετράδι του στέμματος» της αυτοκρατορίας, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το BBC.

O Lee Jae-yong

Η ιστορία μιας αυτοκρατορίας

Η ιστορία της Samsung δεν ξεκίνησε με τεχνολογία, αλλά ως παντοπωλείο το 1930. Από τότε, η οικογένεια Λι κυβερνά τον όμιλο σαν «βασιλική οικογένεια». Όμως, η διαδοχή ήταν πάντα μια πληγή.

Πριν από μια γενιά, ο πατέρας του σημερινού προέδρου, Λι Κουν-χι, επιλέχθηκε ως διάδοχος παρόλο που ήταν ο μικρότερος γιος. Αυτό πυροδότησε μια βεντέτα 40 ετών. Το 2012, ο μεγαλύτερος αδερφός του (θείος του σημερινού προέδρου) κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας την κληρονομιά του. Αν και τα δικαστήρια απέρριψαν τις απαιτήσεις του, το μήνυμα ήταν σαφές: η διαδοχή στη Samsung είναι πόλεμος.

Ο «ντροπαλός» ηγέτης και η αμφισβήτηση

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, που ήταν επιθετικός και προσηλωμένος στους στόχους, ο Λι Τζε-γιονγκ θεωρούνταν συχνά ως ένας «ντροπαλός και επιφυλακτικός» ηγέτης. Η αποτυχία του προσωπικού του project, e-Samsung, κατά την έκρηξη της φούσκας των dotcom, είχε αφήσει σκιές για τις ικανότητές του. Κάποιοι ψιθύριζαν ότι η αδερφή του ήταν πιο ικανή και αδίστακτη, ενώ οι επικριτές του τον θεωρούσαν ανεπαρκή για να σηκώσει το βάρος της οικονομίας της χώρας.

O Lee Kun-hee, πατέρας του Lee Jae-yong

Το αγκάθι του φόρου κληρονομιάς

Γιατί όμως ρίσκαρε ο Λι με παράνομες συγχωνεύσεις; Η απάντηση κρύβεται στους αριθμούς: ένας αστρονομικός φόρος κληρονομιάς που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να πληρώσει η οικογένεια αυτό το ποσό χωρίς να πουλήσει μετοχές και να χάσει τον έλεγχο, χρειάστηκε να δημιουργήσει έναν δαιδαλώδη ιστό συμμετοχών, ο οποίος τελικά οδήγησε στις κατηγορίες για λογιστική απάτη.

Κατάστημα της Samsung

2025: Η τελική απαλλαγή και το τέλος της δυναστείας;

Μετά από μια δεκαετία δικαστικών μαχών, τον Ιούλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Σεούλ επικύρωσε την αθώωση του Λι για τις κατηγορίες της απάτης. Ο πρόεδρος της Samsung είναι πλέον και τυπικά καθαρός, αλλά η κληρονομιά του σκανδάλου παραμένει.

Σε μια κίνηση που σπάει την παράδοση των οικογενειακών ομίλων, ο Λι προέβη σε μια ιστορική δέσμευση:

«Υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαμάχες για τη διαδοχή. Δεν θα παραδώσω τα διοικητικά δικαιώματα στα παιδιά μου».

Με αυτή τη δήλωση, ο Λι Τζε-γιονγκ ίσως είναι ο τελευταίος της δυναστείας. Αν η Samsung πάψει να είναι μια «οικογενειακή υπόθεση», το ερώτημα για το ποιος θα ελέγχει το 20% του ΑΕΠ της Νότιας Κορέας παραμένει ανοιχτό.

google_news_icon

eydap-psitaleia
charles_trump
mpaxarika-new
abc_new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
dora pavlopoulos farantouris tzakri
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
albaffo
eydap-psitaleia
charles_trump
