Το νέο project της Hellas Sat στην έκθεση InterAigis 2026: Το όχημα ERV για αδιάλειπτη επιχειρησιακή επικοινωνία σε συνθήκες κρίσης

Στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης InterAigis, με κεντρικό άξονα την Πολιτική Προστασία, την Πυρασφάλεια, την Ασφάλεια και τον Ειδικό Εξοπλισμό για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Hellas Sat παρουσίασε το νέο της project: ένα προηγμένο Όχημα Άμεσης Επέμβασης (Emergency Response Vehicle – ERV), σχεδιασμένο για να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δημόσιων φορέων.

Σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική πίεση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση, η ανάγκη για αξιόπιστες υποδομές επικοινωνίας και άμεσο συντονισμό στο πεδίο καθίσταται καθοριστική. Ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ και τις υπηρεσίες πρώτης απόκρισης, η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης επιχειρησιακών δυνατοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων.

Το project προσέλκυσε το ενδιαφέρον θεσμικών επισκεπτών, ενώ ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της Hellas Sat, εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες του οχήματος. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την ομάδα της εταιρείας και τον κ. Κωνσταντίνο Γερούλη, Εμπορικό Διευθυντή της Hellas Sat, ο οποίος τον ενημέρωσε αναλυτικά για το project και του παρέδωσε σχετικό ενημερωτικό υλικό της εταιρείας, καθώς και αναμνηστικά της Hellas Sat.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της στις δορυφορικές επικοινωνίες και τη συνεργασία της με κυβερνητικούς φορείς, η Hellas Sat ανέπτυξε μια λύση που απαντά σε ένα βασικό επιχειρησιακό ζητούμενο: την αποκατάσταση της επικοινωνίας όταν οι επίγειες υποδομές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το Όχημα Άμεσης Επέμβασης (ERV) αποτελεί την απάντηση. Πρόκειται για μια κινητή μονάδα που μπορεί να αναπτυχθεί άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο, από απομακρυσμένα νησιά και ορεινές περιοχές έως πληγείσες ζώνες με κατεστραμμένες υποδομές, αποκαθιστώντας πλήρως την επικοινωνία και εξασφαλίζοντας επιχειρησιακή συνέχεια.

Μέσω της δορυφορικής τεχνολογίας της Hellas Sat, το όχημα παρέχει ευρυζωνική συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και λειτουργεί ταυτόχρονα ως κινητό κέντρο διοίκησης και συντονισμού στο πεδίο, προσφέροντας:

• Επιχειρησιακή επίγνωση μέσω οπτικών και θερμικών συστημάτων επιτήρησης

• Υποστήριξη επιχειρήσεων πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας ημέρα και νύχτα

• Εναέρια αναγνώριση και αξιολόγηση μέσω drone

Κομβικό πλεονέκτημα της λύσης αποτελεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου επιχειρησιακού περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία έως τις υπηρεσίες των Δήμων, το οποίο ενισχύει τον συντονισμό, αποσαφηνίζει τους ρόλους και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων.

Μέσω ζωντανής ροής δεδομένων και εικόνας προς τα συντονιστικά κέντρα, ενισχύεται η επιχειρησιακή επίγνωση σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης των συνθηκών συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της κατάστασης και υποστηρίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Με τη συμμετοχή της στην InterAigis 2026, η Hellas Sat επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη στην ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων για την Πολιτική Προστασία, την Πυρασφάλεια και την επιχειρησιακή υποστήριξη των ΟΤΑ.

