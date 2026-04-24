AI με ανθρώπινο έλεγχο: Επιχειρήσεις και τράπεζες επιμένουν ότι η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται πλήρως

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο ρόλο εκεί όπου κρίνονται η εμπιστοσύνη και οι τελικές αποφάσεις. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τη συμμετοχή στελεχών από τον τραπεζικό και επιχειρηματικό χώρο.

Η Charlotte Foucteau, επικεφαλής της TP Greece για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, έθεσε το πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου από την τεχνολογία, αλλά ο σαφής καθορισμός των σημείων όπου ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει απαραίτητος. Όπως τόνισε, η αυτοματοποίηση μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά απλές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, όχι όμως τις στιγμές όπου διακυβεύεται η εμπιστοσύνη ή η αξία μιας απόφασης.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γιάννης Καντώρος, επικεφαλής του Interamerican Group, ο οποίος υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό με την τεχνολογία. Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές συχνά προτιμούν την ανθρώπινη επαφή, ακόμη και όταν τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα σύστημα AI μπορεί να δώσει πιο «ορθολογική» απάντηση. Για τον ίδιο, το μέλλον βρίσκεται σε ένα υβριδικό μοντέλο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη διαχειρίζεται τις απλές διαδικασίες, αλλά ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο σε πιο σύνθετες ή κρίσιμες αποφάσεις.

Από τραπεζικής πλευράς, ο Χάρης Μαργαρίτης της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε τη σημασία της κλίμακας, σημειώνοντας ότι η διαχείριση τεράστιου όγκου ψηφιακών συναλλαγών καθιστά απαραίτητη την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, το «human in the loop» δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ελέγχει κάθε επιμέρους απόφαση, αλλά ότι κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων και διατηρεί την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Την οπτική της εταιρικής κουλτούρας έφερε στη συζήτηση η Janine Neuhaus από τη JTI Hellas, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι τεχνολογικό ζήτημα, αλλά θέμα συμπεριφοράς και ηγεσίας. Όπως σημείωσε, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας δημιουργούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία με υπευθυνότητα.

Το κοινό μήνυμα από τη συζήτηση είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ισχυρό εργαλείο, αλλά όχι αυτόνομο παράγοντα εμπιστοσύνης. Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει, να επιταχύνει και να βελτιστοποιήσει διαδικασίες, όμως η τελική κρίση, ειδικά σε ζητήματα υψηλού ρίσκου, παραμένει ανθρώπινη υπόθεση.

