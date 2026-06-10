Ελένη Ψυχούλη: «Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα – Δεν με αφορά ούτε το σεξ» (Video)

Για τους έρωτες της ζωής της μίλησε η Ελένη Ψυχούλη, επισημαίνοντας ότι πλέον, νιώθει ότι το φλερτ και το σεξ είναι τομείς που, πια, δεν την αφορούν.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η σεφ τόνισε ότι έχει ζήσει έντονα το κομμάτι της σχέσης, ενώ δεν μετάνιωσε ποτέ για όλες εκείνες τις φορές που η ίδια αποφάσισε να δώσει το τέλος.

«Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε. Στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό και όντως ό,τι έλεγε ισχύει. Πλέον είσαι εσύ για σένα. Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα. Ορμονικά νομίζω δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας» είπε αρχικά.

Ερωτηθείσα αν νιώθει ότι δεν την αφορά ούτε η συντροφικότητα, η Ελένη Ψυχούλη τόνισε ότι τη βρίσκει μέσα από τις φιλίες της.

«Ποια συντροφικότητα αγάπη μου; Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις. Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας ξέρεις με το σύζυγο και αυτά. Δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άντρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδια μου. Αυτά τα μοιράζομαι με φίλους. Ο σύζυγός μου είναι, ας πούμε, ο Βασίλης Καλλίδης, οι φίλοι μου αυτοί. Έχω πολλούς συζύγους, με τους οποίους πραγματικά είμαστε σύζυγοι όμως. Και θα δουλέψουμε και μαζί για πράγματα, που αυτό είναι η συντροφικότητα. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον δημιουργούμε νέες οικογένειες. Και αυτές οι νέες οικογένειες… όσο ξεφτίζει ο θεσμός της οικογένειας -δυστυχώς ή ευτυχώς- ας μην το κρίνουμε. Κι εγώ με άλλες προοπτικές ξεκίνησα. Παντρεύτηκα. Αλλά είναι ότι αν θες αυτό που λες συντροφικότητα για εμένα, πρέπει να το ψάξεις, να το παλέψεις, να το βρεις και να το δουλέψεις… ποια θα είναι η οικογένεια της επιλογής σου» είπε.

«Τα ζω όλα στο κόκκινο»

«Νομίζω ότι είναι επειδή περιτριγυρίζομαι από μία ομάδα γυναικών, που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμένα, όλες με τις διαφορετικές εμπειρίες η καθεμία, ζούμε το ίδιο, την ίδια αδιαφορία. Και τίποτα, απελευθερωθήκαμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά αυτό. Και νομίζω όπως και ο Θεός φροντίζει… Δεν ξέρω. Επειδή είναι ορμονικό, δεν εκπέμπεις τις ορμόνες. Δεν σε πλησιάζει κανένας με αυτό το σκοπό. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, γιατί you never know» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχει ζήσει έντονα τους έρωτές της.

«Για έναν έρωτα έχω ζήσει σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ως κριός τα ζω όλα στο κόκκινο. Τη μοναξιά -που δεν είναι μαναξιά είναι επιλογή… Το να είμαι με τον εαυτό μου μάλλον, το ζω στο κόκκινο. Τον έρωτα στο κόκκινο. Αλλιώς δεν έχει νόημα να τα ζούμε. Να ζω τη μετριότητα; Με απασχολεί να φύγω και να ζήσω κάτι που μου το έστειλε ο Θεός και πρέπει να το τιμήσω και πρέπει να είναι κάτι γερό, δυνατό, να με ταρακουνήσει», τόνισε.

Όσο για τους τους χωρισμούς της, πάντοτε αντιλαμβανόταν ότι η απόφασή της να τερματίσει κάθε σχέση ήταν σωστή.

«Τις περισσότερες φορές ήμουν η πρώτη που έφευγα στις σχέσεις μου, αλλά την έχω πατήσει κιόλας 1-2 φορές. Δεν έχω κάνει σκηνές, πάνω απ’ όλα η αξιοπρέπεια. Αφού περάσεις τον θυμό, το πένθος και όλα αυτά, πρέπει να κάτσεις να δεις γιατί συνέβη (ένας χωρισμός). Τότε θα καταλάβεις ότι έχει τελειώσει και για εσένα», είπε.

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