Εντυπωσίασε στα 52 του ο «Ζακ Μόρις» από το «Saved by the Bell» των ’90s (Video)

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 52 του χρόνια πραγματοποίησε ο Μαρκ Πολ Γκόσελααρ ο οποίος στη δεκαετία του ’90 έγινε διάσημος και στην Ελλάδα για τον ρόλο του ως Ζακ Μόρις στη σειρά Saved By The Bell (Πριν χτυπήσει το κουδούνι).

Ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να προωθήσει τη νέα κωμική σειρά που πρωταγωνιστεί, με το βίντεο να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Η σειρά Bulges αφορά το προσωπικό ενός «όχι και τόσο φιλικού προς τις οικογένειες, ανδρικού εστιατορίου» που έχει συγκριθεί με το Hooters. Ο Γκόσελααρ ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα κοντό τοπ και στενό σορτς, δείχνοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς του, με το κοινό να τον αποθεώνει.

O Γκόσελααρ υποδύθηκε για 4 χρόνια, από το 1989 έως το 1993, τον Ζακ Μόρις έχοντας δίπλα του τους ηθοποιούς Μάριο, Λόπεζ, Τίφανι Τίσεν και Ντάστιν Ντάιαμοντ. Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών περιγράφοντας σε συνέντευξή του ότι ο σκηνοθέτης της σειράς του έλεγε «τη στιγμή που περνάς από αυτές τις διπλές πόρτες που οδηγούν στο σετ, δεν είσαι πια παιδί, είσαι ενήλικας. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν ενήλικας».

Ο ηθοποιός είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, του 22χρονου Μάικλ και της 20χρονης Άβα με την πρώτη του σύζυγο Λίζα Αν Ράσελ και του 12χρονου Ντέξτερ και του 11χρονου Λάχλιν με την Κατριόνα ΜακΓκιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2012.

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