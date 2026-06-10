«Ωραία που είναι η νύφη μας»: Ο χορός της Δανάης Μπάρκα πριν από τον γάμο (Video)

Τις ετοιμασίες του γάμου της έχει ξεκινήσει η Δανάη Μπάρκα, με την ηθοποιό να δείχνει ότι απολαμβάνει ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο.

Φροντίζει, μάλιστα, να μοιράζεται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε ένα από αυτά, τη βλέπουμε σε γνωστό οίκο μόδας για την πρόβα του νυφικού της να χορεύει το παραδοσιακό τραγούδι «ωραία που είναι η νύφη μας».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Μιλώντας, πρόσσφατα, στην εκπομπή «Happy Day» για την πορεία των προετοιμασιών του γάμου της είχε πει χαρακτηριστικά:

«Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου».

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