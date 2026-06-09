Ο Χιου Λόρι λέει ότι ήταν «ελαφρώς μεθυσμένος» όταν επέκρινε δημοσιογράφο για την κριτική της για το «House»

Ο ηθοποιός Χιου Λόρι ζήτησε συγγνώμη που επιτέθηκε σε μια δημοσιογράφο για την κριτική της στο ιατρικό δράμα “House”, την επιτυχημένη σειρά στην οποία πρωταγωνίστησε.

Το δράμα ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο όταν η Μάρεϊ δημοσίευσε στο X ότι παρακολουθούσε το “House” και είπε ότι η σειρά έχει «την ίδια αφήγηση σε κάθε επεισόδιο». Η σειρά προβλήθηκε από το 2004 έως το 2012.

I’m sorry if people have been having a go at you because of my tweet. Not at all the plan. I was very slightly drunk and already upset about something that had nothing to do with you. If it’s any comfort, I got it in the neck too. I’m a thin-skinned twat, apparently, even… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 8, 2026

«Ο ασθενής έχει μυστηριώδη ασθένεια. Ο Χιου Λόρι (House) κάνει λανθασμένη διάγνωση. Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει», έγραψε η Μάρεϊ.

«Ο Χιου Λόρι κάνει ξανά λανθασμένη διάγνωση. Απειλείται με απόλυση», συνέχισε η δημοσιογράφος. «Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει ξανά. Ο Χιου Λόρι έχει μια ιδέα της τελευταίας στιγμής. Κάνει τη σωστή διάγνωση. Δεν απολύεται. Οκτώ σεζόν αυτό;».

Απαντώντας στην κριτική της Μάρεϊ, ο Λόρι έγραψε ότι δοκίμασαν μερικά επεισόδια όπου ο χαρακτήρας του, ο Δρ. Γκρέγκορι Χάουζ, έκανε σωστή διάγνωση στον ασθενή την πρώτη φορά, «αλλά είχαν διάρκεια μόνο 6 λεπτά».

«Το NBC δεν ήταν ευχαριστημένο», είπε. «Μετά δοκιμάσαμε κάποια όπου ο Χάουζ δεν το κάνει ποτέ σωστά και ο ασθενής πεθαίνει. Το κοινό δεν ήταν ευχαριστημένο».

«Κάποιος θα μπορούσε να εφαρμόσει την αιχμηρή σας ανάλυση σε άλλες μορφές τέχνης: ο Μπαχ έγραψε 30 παραλλαγές Goldberg στην ίδια δομή συγχορδιών. Η Φρίντα Κάλο ζωγράφισε 50 πορτρέτα του εαυτού της. Ο Χένρι Μουρ, τι;; Το θέμα είναι, ή ήταν, παραλλαγές σε ένα θέμα. Αν το μόνο που βλέπεις είναι νοσοκομείο, ιατρικό μπλα μπλα, τότε δεν προοριζόταν για σένα», έγραψε ο Λόρι. «Παρ’ όλα αυτά, ανυπομονώ για το πρώτο σου μυθιστόρημα!»

Η Μάρεϊ έγραψε σε ένα άρθρο για το UnHerd ότι η απάντηση του Λόρι ήταν αστεία και μέσα στον χαρακτήρα του Dr. House, αλλά οι θαυμαστές της σειράς της επιτέθηκαν γρήγορα και την έβρισαν.

Ο ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη που οι θαυμαστές «σου επιτέθηκαν εξαιτίας του tweet μου, δεν ήταν σχεδιασμένο. Ήμουν ελαφρώς μεθυσμένος και ήδη εκνευρισμένος από κάτι άλλο που δεν είχε να κάνει με εσένα».

«Προφανώς δεν έπρεπε να αναφέρω τους Μπαχ/Κάλο/Μουρ — σαν να ζητούσα μπελάδες — και θα ήταν καλύτερα να είχα επιλέξει τα 10.000 μπλουζ τραγούδια που γράφτηκαν γύρω από την ίδια δομή συγχορδιών 12 μέτρων», έγραψε ο Λόρι. «Έχω ακούσει τα περισσότερα από αυτά και θα συνεχίσω να το κάνω. Επειδή αγαπάμε αυτό που αγαπάμε».

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