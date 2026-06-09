search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 14:28

Μάικλ Τζόρνταν: Πανάκριβο γεύμα στη Μύκονο και φιλοδώρημα το 50% του λογαριασμού

09.06.2026 14:28
michael-jordan-ellada
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια… στενή σχέση με τη Μύκονο αλλά και με τα ελλνικά… θαλασσινά.

Πρόσφατα, ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου… αμελητέο φιλοδώρημα.

Με ασφάλεια και χωρίς φωτογραφίες

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Μυγδαλάς, manager του Nammos Village, η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας.

Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση.

Παρήγγειλε τα πιο premium πιάτα

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 8 έως 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα.

Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το μεγάλο φιλοδώρημα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδώρημα που άφησε ο Μάικλ Τζόρνταν στο προσωπικό.

Όταν ρωτήθηκε αν ισχύει ότι το φιλοδώρημα άγγιξε ακόμη και το 50% του συνολικού λογαριασμού, ο Γιάννης Μυγδαλάς απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για το ακριβές ποσό, επιβεβαίωσε όμως ότι ο Τζόρνταν ήταν «αρκετά γενναιόδωρος».

Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε αφήσει φιλοδώρημα που έφτανε τις 10.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Harry Styles ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού σε συναυλία και ρωτούσε τους θεατές (Video)

Σαρδηνία: Νέες εικόνες από τη θρυλική βίλα Μπερλουσκόνι που πωλείται έως και 500 εκατ. ευρώ (Video)

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

6994515
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

laser-eye-surgery_0906_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Laser μυωπίας: Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την επέμβαση και γιατί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
tsoukalas_2304_1460-820_new

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

1 / 3