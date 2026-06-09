Μάικλ Τζόρνταν: Πανάκριβο γεύμα στη Μύκονο και φιλοδώρημα το 50% του λογαριασμού

Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια… στενή σχέση με τη Μύκονο αλλά και με τα ελλνικά… θαλασσινά.

Πρόσφατα, ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου… αμελητέο φιλοδώρημα.

Με ασφάλεια και χωρίς φωτογραφίες

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Μυγδαλάς, manager του Nammos Village, η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας.

Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση.

Παρήγγειλε τα πιο premium πιάτα

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 8 έως 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα.

Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το μεγάλο φιλοδώρημα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδώρημα που άφησε ο Μάικλ Τζόρνταν στο προσωπικό.

Όταν ρωτήθηκε αν ισχύει ότι το φιλοδώρημα άγγιξε ακόμη και το 50% του συνολικού λογαριασμού, ο Γιάννης Μυγδαλάς απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για το ακριβές ποσό, επιβεβαίωσε όμως ότι ο Τζόρνταν ήταν «αρκετά γενναιόδωρος».

Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε αφήσει φιλοδώρημα που έφτανε τις 10.000 ευρώ.

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