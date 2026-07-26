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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

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26.07.2026 15:31

Έκθεση με τα εικονικά έργα του Φερνάντο Μποτέρο στον Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη

26.07.2026 15:31
fernando botero (1)

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Έκθεση με έργα προς πώληση του αείμνηστου καλλιτέχνη Φερνάντο Μποτέρο της περιόδου από το 1960 έως το 1973, που σηματοδότησε την ανάδυση του χαρακτηριστικού στυλ του, φιλοξενείται στην έδρα του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη

Ο Φερνάντο Μποτέρο, γεννημένος στο Μεδεγίν της Κολομβίας το 1932, είναι γνωστός για τους παραστατικούς πίνακες και τα γλυπτά του που χαρακτηρίζονται από υπερβολικές, ογκώδεις φόρμες που αποπνέουν χιούμορ, τρυφερότητα και πολιτική κριτική.

Τα έργα του, που φυλάσσονται σε μεγάλα Μουσεία παγκοσμίως, έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά.

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