Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μια ανάσα από την Μπορντό οι φλόγες – Έκκληση Σάντσεθ για εθνική «συμφωνία» (Video/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία, αναγκάζοντας περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.

Οι γαλλικές αρχές ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις με 1.500 στρατιώτες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις της περιοχής.

Παράλληλα, η Ισπανία αντιμετωπίζει κρίσιμη κατάσταση με πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια, όπου περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε εθνική συνεργασία για την αντιμετώπιση των κλιματικών εκτάκτων αναγκών, ενώ διεθνείς δυνάμεις συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

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Η τεράστια δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από το Μπορντό, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου.

Η κατάσταση στη νοτιοδυτική Γαλλία παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρόντ (Gironde), κοντά στο Μπορντό. Περίπου 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν χωριά της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, άλλοι 30.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Λαντ (Landes), νοτιότερα.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει ήδη καταστρέψει 420.000 στρέμματα (42.000 εκτάρια), κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις μεγαλύτερες καταστροφές από πυρκαγιά στη Γαλλία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μοναδική μεγαλύτερη καταστροφή είχε καταγραφεί το 1949, όταν φωτιά είχε αποτεφρώσει περίπου 50.000 εκτάρια.

Η γαλλική κυβέρνηση ενίσχυσε τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, αποστέλλοντας ακόμη 500 στρατιώτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στα μέτωπα στους 1.500. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι στρατιώτες βοηθούν στις επιχειρήσεις εκκένωσης, αλλά και στην προστασία κατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της έκτακτης κατάστασης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε ότι «οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες», καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις επιδεινώθηκαν και οι συνθήκες δυσκολεύουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ δήλωσε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης θα αποτελέσει «μακρά μάχη» και ξεκαθάρισε πως οι κάτοικοι που έχουν εκκενώσει τις περιοχές τους δεν θα επιστρέψουν πριν η πυρκαγιά τεθεί υπό έλεγχο.

Οι άνεμοι έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Ένα τμήμα περίπου 60 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Α63, που συνδέει το Μπορντό με τα ισπανικά σύνορα, έχει κλείσει, ενώ η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε την κυκλοφορία των τρένων σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια του Μπορντό.

Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών ανδρών στη Ζιρόντ με την κατηγορία ότι έθεσαν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Οι δύο από αυτούς φέρονται να συνδέονται με περιστατικά χρήσης πυροτεχνημάτων, ενώ στην περιοχή έχουν ήδη καεί περισσότερα από 32.000 εκτάρια γης.

Στο διαμέρισμα Βαρ (Var), στη νοτιοανατολική Γαλλία, περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς η πυρκαγιά στην περιοχή Ποντεβές (Pontevès) παραμένει «πολύ ενεργή», έχοντας κάψει 4.000 εκτάρια μέσα σε πέντε ημέρες. Στην Κορσική, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό φωτιάς κοντά στην πόλη Κορτέ (Corte), όπου έχουν καεί περισσότερα από 800 εκτάρια.

Η έκταση της καταστροφής στη Γαλλία επηρέασε ακόμη και το κορυφαίο ποδηλατικό γεγονός της χώρας. Οι διοργανωτές του Tour de France ανακοίνωσαν ότι συντόμευσαν την τελική διαδρομή του αγώνα από το Thoiry προς το Παρίσι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις περιοχές και τις κοινότητες που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Νέα μέτωπα και μαζικές εκκενώσεις στην Ισπανία

Η πύρινη κρίση έχει επεκταθεί και στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους γύρω από τη Μαδρίτη, εξαιτίας των εξαιρετικά ξηρών συνθηκών, των κυμάτων καύσωνα και των ισχυρών ανέμων που επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Στην ανατολική Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην παράκτια πόλη της Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ Γιορκα, δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η φωτιά έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες άμεσης κατάσβεσης.

«Η πυρκαγιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να τη σβήσουμε. Έχει περίμετρο περίπου 21 χιλιομέτρων και παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των καμένων εκτάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν επίσης νέες εκκενώσεις το Σάββατο γύρω από το Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση περίπλοκη, καθώς οι ριπές των ανέμων οδηγούν τις φλόγες προς τον νότο.

Οι κάτοικοι των δήμων Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez και Pelahustán κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και διεθνείς δυνάμεις, με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Πορτογαλία, την Ιταλία και άλλες χώρες να ενισχύουν τις ισπανικές ομάδες στο έδαφος.

Εκκληση Σάντσεθ για εθνική «συμφωνία»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβιλα.

Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς νότον.

Ο ισπανός πρωθυπουργός που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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