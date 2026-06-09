Ο Harry Styles ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού σε συναυλία και ρωτούσε τους θεατές (Video)

Τους στίχους τραγουδιού του ξέχασε ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) σε συναυλία του στο Άμστερνταμ, ρωτώντας μάλιστα από τους θεατές να του θυμίσουν τα λόγια.

Ο 32χρονος τραγουδιστής, που βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Cherry», ωστόσο λίγο αντί για το πρώτο κουπλέ, σταμάτησε να παίζει κιθάρα και απευθυνόμενος στους θαυμαστές του, ρώτησε:

«Ποια είναι τα λόγια; Ποιο είναι το πρώτο κουπλέ;», με εκείνους να προσπαθούν να βοηθήσουν, μεν, αλλά οι διαφορετικοί ρυθμοί και φωνές έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο χαοτική…

Τελικά, ο Στάιλς πλησίασε το κοινό για να ζητήσει βοήθεια από έναν συγκεκριμένο θεατή, πριν επιστρέψει στο μικρόφωνο και συνεχίσει την εμφάνισή του. «Συγγνώμη γι’ αυτό» είπε, χαμογελώντας αμήχανα…

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους θαυμαστές να αντιδρούν με χιούμορ, ενώ εστίασαν στο πόσο αυθόρμητος και ανθρώπινος ήταν στη σκηνή.

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