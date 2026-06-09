Νέες εικόνες από τη θρυλική Villa Certosa, τη θερινή κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που το εμβληματικό ακίνητο φέρεται να βρίσκεται προς πώληση με τίμημα που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η εντυπωσιακή έπαυλη, που υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά περιουσιακά στοιχεία του άλλοτε πρωθυπουργού της Ιταλίας, βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Ροτόντο και έχει συνδεθεί με την πολιτική, επιχειρηματική και κοσμική διαδρομή του Μπερλουσκόνι.

Έπαυλη 4.500 τ.μ. σε τεράστια έκταση

Η Villa Certosa εκτείνεται σε περίπου 4.500 τετραγωνικά μέτρα, μέσα σε ένα κτήμα εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Credit: URBEX ADDICTED / YouTube

Η έκταση περιγράφεται ως μεγαλύτερη ακόμη και από το Βατικανό, ενώ για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθός της, αντιστοιχεί περίπου σε 83 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το ακίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, τεράστιο πάρκο, επτά εξωτερικές πισίνες, 14 υπνοδωμάτια, 14 μπάνια και επτά ξενώνες. Στα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται ακόμη πυρηνικό καταφύγιο, τεχνητό ηφαίστειο, παιδότοποι και υποδομές που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτικό resort παρά σε εξοχική κατοικία.

Γιατί δεν την κρατούν οι κληρονόμοι

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, η βίλα πέρασε στους κληρονόμους του. Ωστόσο, οι ίδιοι φέρονται να είχαν ξεκαθαρίσει από νωρίς ότι δεν ενδιαφέρονται να τη διατηρήσουν.

Το ερώτημα γιατί ένα τόσο εμβληματικό ακίνητο δεν παραμένει στην οικογένεια έχει απασχολήσει και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η απάντηση που δίνεται είναι ότι οι κληρονόμοι έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση της περιουσίας και της δημόσιας εικόνας τους.

Credit: URBEX ADDICTED / YouTube

Το ακίνητο-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Η Villa Certosa δεν είναι απλώς μία πολυτελής κατοικία. Υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ισχύος και του τρόπου ζωής του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Στους χώρους της φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες και διεθνείς καλεσμένοι, ενώ το ακίνητο ταυτίστηκε με την εικόνα του Μπερλουσκόνι ως επιχειρηματία των media, πολιτικού ηγέτη και ανθρώπου με μυθική περιουσία.

Τίμημα που μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ

Διεθνή και ιταλικά δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ότι η αξία της Villa Certosa εκτιμάται μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά καιρούς έχουν υπάρξει πληροφορίες για ενδιαφέρον από εξαιρετικά εύπορους αγοραστές.

Αν τελικά ολοκληρωθεί η πώληση κοντά στα ποσά που συζητούνται, θα πρόκειται για μία από τις πιο ακριβές συναλλαγές ιδιωτικής κατοικίας στην Ευρώπη.

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