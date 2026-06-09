search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 09:40

Μαντόνα: Βάζει… φωτιά με τις ερωτικές σκηνές στο βιντεοκλίπ του νέου της άλμπουμ (Video)

09.06.2026 09:40
madonna1-new

Το βιντεοκλίπ για το νέο άλμπουμ της Μαντόνα Confessions II είναι γεγονός με τη τραγουδίστρια να καταφέρνει για ακόμα μια φορά να συζητηθεί όσο καμιά…

Διατηρώντας τον μύθο της πιο προκλητικής καλλιτέχνιδας στην ιστορία της μουσικής διαχρονικά, η Μαντόνα εμφανίζεται πιο ερωτική από ποτέ στα 13 λεπτά διάρκειας του βίντεο στο οποίο συμπρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, το σούπερ μόντελ Κέιτ Μος.

Περίπου στη μέση του βίντεο, η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ φαίνεται να μπαίνει με έναν άνδρα στην τουαλέτα ενός κλαμπ για ένα καυτό τετ α τετ.

Η Μαντόνα αρχικά γονατίζει μπροστά στον άνδρα ο οποίος στη συνέχεια τη βάζει πάνω του ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί από τη διπλανή τουαλέτα με ανοιχτό το στόμα…

Στο βίντεο στο οποίο ακούγονται έξι από τα πρώτα νέα τραγούδια του άλμπουμ Confessions II, κάνουν πέρασμα μια σειρά από διάσημοι φίλοι της Μαντόνα.

Μεταξύ αυτών, η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Τζούλια Γκάρνερ η οποία πρόκειται να υποδυθεί τη διάσημη τραγουδίστρια στην επερχόμενη κινηματογραφική βιογραφία της.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο «Emily in Paris» αλλά έψαχναν κομπάρσους (Video)

H Σάρον Στόουν «εξυμνεί» το Euphoria: Θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και να το βλέπουν υποχρεωτικά οι γονείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

MITSOTAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι χρόνια gov.gr: Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση

gaza_01
ΚΟΣΜΟΣ

Ινστιτούτο Όσλο για την Ειρήνη: Το 2025 οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το 1945 – ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνες για την κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:38
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

1 / 3