Μαντόνα: Βάζει… φωτιά με τις ερωτικές σκηνές στο βιντεοκλίπ του νέου της άλμπουμ (Video)

Το βιντεοκλίπ για το νέο άλμπουμ της Μαντόνα Confessions II είναι γεγονός με τη τραγουδίστρια να καταφέρνει για ακόμα μια φορά να συζητηθεί όσο καμιά…

Διατηρώντας τον μύθο της πιο προκλητικής καλλιτέχνιδας στην ιστορία της μουσικής διαχρονικά, η Μαντόνα εμφανίζεται πιο ερωτική από ποτέ στα 13 λεπτά διάρκειας του βίντεο στο οποίο συμπρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, το σούπερ μόντελ Κέιτ Μος.

Περίπου στη μέση του βίντεο, η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ φαίνεται να μπαίνει με έναν άνδρα στην τουαλέτα ενός κλαμπ για ένα καυτό τετ α τετ.

Η Μαντόνα αρχικά γονατίζει μπροστά στον άνδρα ο οποίος στη συνέχεια τη βάζει πάνω του ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί από τη διπλανή τουαλέτα με ανοιχτό το στόμα…

Στο βίντεο στο οποίο ακούγονται έξι από τα πρώτα νέα τραγούδια του άλμπουμ Confessions II, κάνουν πέρασμα μια σειρά από διάσημοι φίλοι της Μαντόνα.

Μεταξύ αυτών, η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Τζούλια Γκάρνερ η οποία πρόκειται να υποδυθεί τη διάσημη τραγουδίστρια στην επερχόμενη κινηματογραφική βιογραφία της.

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