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26.07.2026 19:02

Σάλος στην Κύπρο: Προεκλογική γιγαντοπινακίδα πρώην αρχηγού του IDF σε αυτοκινητοδρόμο – Οργή για τον «αποικισμό» από το Ισραήλ

26.07.2026 19:02
israel

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Θύλλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει μια προεκλογική γιγαντοπινακίδα στα εβραϊκά που «στολίζει» αυτοκινητοδρόμο της Κύπρου.

Πρόκειται για μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του Γκάντι Αϊζενκοτ ιδρυτή του κόμματος Yashar, πρώην αρχηγός του επιτελείου του IDF και εκ των βασικών διεκδικητών της ισραηλινής πρωθυπουργίας στις επερχόμενες εκλογές.

Η εικόνα αυτή ενισχύει το ήδη βαρύ κλίμα στη χώρα, με φόντο τις μαζικές αγορές κυπριακών ακινήτων και γης από Ισραηλινούς σε αρκετές πόλεις της χώρας. Παράλληλα εγείρει κρίσιμα ερωτήματα, με τους πολίτες να αναρωτιούνται αν η Κύπρος μετατρέπεται σε πολιτικό περίπτερο του Ισραήλ.

Η ηθοποιός Μέλανι Στέλιου, που με ανάρτησή της φέρνει στη δημοσιότητα την εν λόγω εικόνα, διερωτάται δημόσια κατά πόσο θα ήταν ποτέ εφικτό να δούμε αντίστοιχη προεκλογική αφίσα Κύπριου πολιτικού σε κάποια άλλη χώρα.

Το περιστατικό έχει ξεσηκώσει κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους πολίτες να καταδικάζουν την τοποθέτηση της προεκλογικής αφίσας, ενώ παράλληλα αναφέρεται η ύπαρξη και δεύτερης παρόμοιας πινακίδας στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας.

Η ανάρτηση

Η φωτογραφία έχει γίνει viral σε όλη την Κύπρο.

Μια γιγαντοπινακίδα στα εβραϊκά, στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του Ζυγίου, απευθύνεται σε Ισραηλινούς ψηφοφόρους και προβάλλει τον Γκάντι Αϊζενκοτ, έναν από τους βασικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας του Ισραήλ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του κόμματος Yashar και πρώην αρχηγός του επιτελείου του IDF.

Το ερώτημα είναι απλό: από πότε η Κύπρος έγινε χώρος προεκλογικής εκστρατείας ξένων πολιτικών κομμάτων;

Την ώρα που πληθαίνουν οι ανησυχίες για τη μαζική αγορά γης και ακινήτων από Ισραηλινούς σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τα όρια της οικονομικής και πολιτικής επιρροής ξένων κρατών στον δημόσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα βλέπαμε άραγε αντίστοιχη προεκλογική πινακίδα Κύπριου ή Έλληνα πολιτικού στο ΗΒ στη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιρλανδία; Ή μήπως αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες που έχουν πάψει να υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση την κυριαρχία και τον δημόσιο χώρο τους;

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