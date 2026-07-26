Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 50χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

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Τη ζωή του έχασε οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου.

Από τη σύγκρουση σύμφωντα με το τοπικό μέσο pelop.gr τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος ο οποίος κατέληξε, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο για τον 50χρονο ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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