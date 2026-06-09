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09.06.2026 08:57

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

09.06.2026 08:57
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα καθώς εδώ και λίγες ώρες κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6), η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι, έχοντας στο πλευρό της τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Ο γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς ανέβασε στα social media φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκαλύπτοντας πως η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντα!

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…» ανέφερε η ανάρτηση.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει, επίσης, έναν γιο, τον Βασίλη. 

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Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν για δεύτερη φορά γονείς

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 09:19
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