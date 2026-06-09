Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα καθώς εδώ και λίγες ώρες κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.
Το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6), η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι, έχοντας στο πλευρό της τον δημοφιλή τραγουδιστή.
Ο γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς ανέβασε στα social media φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκαλύπτοντας πως η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντα!
«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…» ανέφερε η ανάρτηση.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει, επίσης, έναν γιο, τον Βασίλη.
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Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν για δεύτερη φορά γονείς
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