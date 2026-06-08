Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν για δεύτερη φορά γονείς

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγο της Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι έχει αποκτήσει, επίσης, έναν γιο, τον Βασίλη.

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