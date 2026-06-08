H Σάρον Στόουν «εξυμνεί» το Euphoria: Θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και να το βλέπουν υποχρεωτικά οι γονείς

Η Σάρον Στόουν φημίζεται ότι δεν μασάει τα λόγια της και το απέδειξε άλλη μια φορά, όντας αφοπλιστικά ειλικρινής.

Η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε απερίφραστα την άποψή της ότι το Euphoria θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και ότι οι γονείς θα έπρεπε να το βλέπουν υποχρεωτικά.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Κίκι Πάλμερ για τη σειρά «Actors on Actors» του Variety, η 68χρονη ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στην τελευταία σεζόν, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη σειρά, η οποία έχει δεχθεί κριτική για τις ωμές απεικονίσεις σεξ, χρήσης ναρκωτικών και βίας. «Νομίζω ότι είναι η πιο σπουδαία σειρά στην τηλεόραση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Στόουν.

Sharon Stone says “Euphoria” is the “greatest show on television” and “should be shown in every high school":



"We’ve met these kids. We’ve seen them turn into young adults. We’ve seen them turn into full-on drug dealers. And I’ve gone through it in my family. My brother went to… pic.twitter.com/v5lL1IYbiL — Variety (@Variety) June 4, 2026

Το «Euphoria», που έκανε πρεμιέρα το 2019, επικεντρωνόταν σε μια ομάδα μαθητών Λυκείου που αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες της εφηβείας, όμως στην τρίτη σεζόν η ιστορία μεταφέρθηκε αρκετά χρόνια αργότερα και τους ακολουθεί ως νεαρούς ενήλικες.

Η διάσημη ηθοποιός σημείωσε ότι το κοινό του «Euphoria» έχει παρακολουθήσει τους χαρακτήρες να μεγαλώνουν και να έρχονται αντιμέτωποι με τις ολοένα πιο σοβαρές συνέπειες των πράξεών τους. Εξήγησε ότι ταυτίστηκε με τον τρόπο που η σειρά παρουσιάζει τον εθισμό και την κουλτούρα των ναρκωτικών, λόγω προσωπικών εμπειριών μέσα στην οικογένειά της. «Γνωρίσαμε αυτά τα παιδιά. Τα είδαμε να γίνονται νεαροί ενήλικες. Τα είδαμε να μετατρέπονται σε κανονικούς εμπόρους ναρκωτικών. Και το έχω περάσει αυτό στην οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Sharon Stone says ‘Euphoria’ should be shown in ‘every high school’ and required viewing for parents https://t.co/4Sct56OaGA pic.twitter.com/ILN1aT9yh7 — Page Six (@PageSix) June 8, 2026

Η Στόουν θυμήθηκε την εμπλοκή του αδελφού της, Μάικλ Στόουν, με το εμπόριο ναρκωτικών, κάτι που οδήγησε στη φυλάκισή του σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκλαψε αφού είδε το πρώτο επεισόδιο του «Euphoria», λέγοντας πως πιστεύει ότι η σειρά αποτελεί μια ειλικρινή αντανάκλαση πραγματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές λυκείου. «Το “Euphoria” είναι τόσο επίκαιρο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να προβάλλεται σε κάθε λύκειο και νομίζω ότι όλοι οι γονείς θα έπρεπε να το δουν υποχρεωτικά. Ως μητέρα, το αγαπώ», υποστήριξε τότε.

«Αυτό που αγαπώ είναι ότι σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις», είπε με τη σειρά της η 32χρονη Πάλμερ. «Νομίζω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι μένουν στην επιφάνεια του “Όχι, έχει πάρα πολύ σεξ. Έχει πάρα πολύ σεξ, έχει πάρα πολύ σεξ”. Αυτό είναι το νόημα».

Ως μητέρα τριών παιδιών, η Στόουν θεωρεί ότι η σειρά φωτίζει ζητήματα που πολλοί γονείς θα προτιμούσαν να μην αναγνωρίσουν. «“Το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε αυτό”. Είναι σαν να λες, αλήθεια; Το ξέρεις; Και σου λέει το παιδί σου ποιος δίπλα του είναι έτσι;» ρώτησε. «Γιατί έχει σημασία και ποιος βρίσκεται δίπλα σου».

Παρότι η Στόουν υποστήριξε ότι το «Euphoria» θα έπρεπε να το βλέπουν τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, και οι πρωταγωνιστές της έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η σειρά, η οποία έχει χαρακτηριστεί TV-MA, δεν πρέπει να παρακολουθείται από μικρότερες ηλικίες, λόγω των ρητών θεμάτων και του σκληρού περιεχομένου της.

Όταν προβλήθηκε η πρώτη σεζόν το 2019, ο Λέβινσον και η Ζεντάγια, που υποδύθηκε τη Ρου Μπένετ, αμφισβήτησαν ότι η σειρά προοριζόταν για νεότερους εφήβους. «Ελπίζω να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο διάλογο ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους», είχε δηλώσει ο Λέβινσον στο IndieWire. «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια σειρά για ανθρώπους κάτω των 17 ετών, αλλά…».

«Αλλά αν ο γονιός σου θέλει να κάνει μια συζήτηση γι’ αυτό, είναι καλό», είχε αναφέρει από την άλλη η Ζεντάγια. «Ή αν πρόκειται να τη δεις έτσι κι αλλιώς, και έχεις την αίσθηση ότι το παιδί σου θα τη δει έτσι κι αλλιώς, τότε ίσως είναι καλό να κάνεις μια συζήτηση μαζί του», είχε πει ο Λέβινσον, παίρνοντας και πάλι τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης το 2019 στον Guardian, η Ζεντάγια είχε επίσης αναφερθεί στις ανησυχίες γύρω από το νεότερο κοινό που παρακολουθεί τη σειρά. «Νομίζω ότι το σημαντικό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι η σειρά αφορά εφήβους, αλλά δεν είναι απαραίτητα για εφήβους, κάτι που πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να παρερμηνεύσουν», είχε επισημάνει.

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