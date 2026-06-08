Ίντρις Έλμπα: Το κοινό δεν θα δεχόταν ποτέ έναν μαύρο ηθοποιό ως Τζέιμς Μποντ: «Αυτό δεν αρέσει στην κουλτούρα τους»

Ο Ίντρις Έλμπα διέψευσε τις φήμες ότι ήταν σοβαρά υποψήφιος για να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021.

Ο 53χρονος ηθοποιός, ο οποίος αυτή τη στιγμή προωθεί τη νέα ταινία “Masters of the Universe”, δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι η συζήτηση που τον συνέδεε με τον ρόλο “δεν ήταν ποτέ έγκυρη”.

“Πάντα ένιωθα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό”, είπε. “Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Αλλά κολακεύτηκα. Και επίσης, νομίζω, με ρεαλιστικούς όρους, ορισμένες αγορές απλά δεν το επιλέγουν αυτό. Ο Μποντ είναι μεγάλος σε όλο τον κόσμο. Και [το κοινό] δεν θα επιλέξει έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, που να υποδύεται τον Μποντ. Αυτό δεν τους αρέσει στην κουλτούρα τους. Τελεία και παύλα.”

Ο Έλμπα είπε επίσης ότι πίστευε ότι ο χαρακτήρας δεν πρέπει να εξελιχθεί πολύ δραματικά από την αρχική δημιουργία του Ίαν Φλέμινγκ. “Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια υπόνοια πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke”, είπε. «Νομίζω ότι πρέπει να είσαι πιστός σε αυτό που πραγματικά είναι: απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στις προτιμήσεις του κόσμου. Απλώς να είσαι ο Μποντ».

Τον περασμένο μήνα, η βετεράνος διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ προσλήφθηκε για την επανεκκίνηση του franchise από την Amazon MGM, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

Μια πηγή δήλωσε στο Variety ότι ο 26χρονος Τομ Φράνσις έχει ήδη περάσει από οντισιόν, ενώ οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ είναι επίσης προφανώς στο πλάνο.

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