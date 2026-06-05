Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Έξαλλοι οι κάτοικοι του Παλέρμο για τον αποκλεισμό της πόλης, λόγω του τριήμερου γαμήλιου πάρτι

Την οργή των κατοίκων του Παλέρμο έχει προκαλέσει οι απαγορεύσεις για τους τριήμερους εορτασμούς για τον γάμο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού του γάμου του ζευγαριού, που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο προ ημερών.

Transenne e teli neri sbarrano il tratto di via Sant'Anna e il vicolo Valguarnera a Palermo per impedire l'accesso alla Galleria d'arte moderna. Tutto per proteggere la privacy degli sposini Dua Lipa e Callum Turner e dei loro ospiti che nel pomeriggio visiteranno la Gam dove… — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 5, 2026

Αφίσες στους δρόμους του Παλέρμο κατά του ζευγαριού

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, την Παρασκευή έντονη ήταν η αστυνομική παρουσία πέριξ του Palazzo Gangi, ενώ κάτοικοι κλήθηκαν να υπογράψουν σύμφωνα με εμπιστευτικότητας. Κάποιοι, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν, γέμισαν με αφίσες σημεία της πόλης γραμμένα στα ιταλικά και στα αγγλικά.

«Ανακτούμε το δικαίωμα να ζούμε, απαλλαγμένοι από το ιδιωτικό κέρδος», ενώ άλλη έγραφε «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Oι αφίσες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους γύρω από την Piazza Croce dei Vespri την περιοχή που θα φιλοξενήσει μία από τις κύριες εκδηλώσεις του γάμου.

“La nostra piazza non è il tuo salotto”, sui muri i poster contro Dua Lipa https://t.co/5hjiWOaSI8 pic.twitter.com/PYL1SghZ9u June 5, 2026

Το δημοσίευμα σημειώνει, δε, ότι επιχειρήσεις κλήθηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν δυσαρέσκεια.

Ικανοποιημένος ο Δήμαρχος με την επιλογή της πόλης για το τριήμερο πάρτι

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Σγκάλα, από την πλευρά του, σε συνέντευξη στη La Repubblica, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επιλογή της πόλης από την Dua Lipa.

«Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιας κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να γιορτάσει τον γάμο της, και μάλιστα μόλις ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, επιβεβαιώνει πόσο ελκυστική είναι σήμερα η πόλη σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.

Dua Lipa, «Hanno chiuso piazza Croce dei Vespri per questa "picciuttedda"»: chiusure e transenne scatenano proteste



Il matrimonio vip, e blindato, tra Palermo e Bagheria della cantante pop con l'attore Callum Turner fa infuriare alcuni cittadini



Leggi l’articolo completo:… pic.twitter.com/EVRjylqnfN — La Sicilia (@lasicilia) June 5, 2026

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες σχολίασε: «Κατανοώ την ταλαιπωρία που προκαλούν εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας και λυπάμαι αν κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει προσωρινές περιοριστικές ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε ότι οι εξαιρετικές εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια σε ορισμένους λόγω του μοναδικού τους χαρακτήρα, αλλά πρόκειται για εκδηλώσεις περιορισμένης διάρκειας. Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν σχεδιάστηκαν πρωτίστως για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εμπλεκομένων και του κοινού.

Matrimonio Dua Lipa, giù il sipario: teli neri nel centro di Palermo

Due piazze blindate per le nozze della popstar con l'attore Callum Turner. Drappi scuri per garantire la privacy dei festeggiati. Protestano i commercianti della zona @TgrRai@debovenhttps://t.co/G5XC1ZK5lb June 5, 2026

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ενίσχυση της εικόνας που αποκομίζει το Παλέρμο από περιστάσεις όπως αυτή. Η διεθνής προβολή που δημιουργείται από εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης και στη δημιουργία ευρέων οικονομικών οφελών», υποστήριξε.

Dua Lipa and Callum Turner in Palermo, Italy. pic.twitter.com/S2ri9D6HeB — Headlines (@headlines_blog) June 5, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ υπενοικίαζε βασιλικές εξοχικές κατοικίες και έβγαζε εισόδημα

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο «Emily in Paris» σαν βοηθητική ηθοποιός (Video)

Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης» (Video)











