Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Έξαλλοι οι κάτοικοι του Παλέρμο για τον αποκλεισμό της πόλης, λόγω του τριήμερου γαμήλιου πάρτι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την οργή των κατοίκων του Παλέρμο έχει προκαλέσει οι απαγορεύσεις για τους τριήμερους εορτασμούς για τον γάμο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ.
Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού του γάμου του ζευγαριού, που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο προ ημερών.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, την Παρασκευή έντονη ήταν η αστυνομική παρουσία πέριξ του Palazzo Gangi, ενώ κάτοικοι κλήθηκαν να υπογράψουν σύμφωνα με εμπιστευτικότητας. Κάποιοι, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν, γέμισαν με αφίσες σημεία της πόλης γραμμένα στα ιταλικά και στα αγγλικά.
«Ανακτούμε το δικαίωμα να ζούμε, απαλλαγμένοι από το ιδιωτικό κέρδος», ενώ άλλη έγραφε «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Oι αφίσες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους γύρω από την Piazza Croce dei Vespri την περιοχή που θα φιλοξενήσει μία από τις κύριες εκδηλώσεις του γάμου.
Το δημοσίευμα σημειώνει, δε, ότι επιχειρήσεις κλήθηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν δυσαρέσκεια.
Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Σγκάλα, από την πλευρά του, σε συνέντευξη στη La Repubblica, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επιλογή της πόλης από την Dua Lipa.
«Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιας κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να γιορτάσει τον γάμο της, και μάλιστα μόλις ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, επιβεβαιώνει πόσο ελκυστική είναι σήμερα η πόλη σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.
Σχετικά με τις διαμαρτυρίες σχολίασε: «Κατανοώ την ταλαιπωρία που προκαλούν εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας και λυπάμαι αν κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει προσωρινές περιοριστικές ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε ότι οι εξαιρετικές εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια σε ορισμένους λόγω του μοναδικού τους χαρακτήρα, αλλά πρόκειται για εκδηλώσεις περιορισμένης διάρκειας. Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν σχεδιάστηκαν πρωτίστως για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εμπλεκομένων και του κοινού.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ενίσχυση της εικόνας που αποκομίζει το Παλέρμο από περιστάσεις όπως αυτή. Η διεθνής προβολή που δημιουργείται από εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης και στη δημιουργία ευρέων οικονομικών οφελών», υποστήριξε.
Διαβάστε επίσης:
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ υπενοικίαζε βασιλικές εξοχικές κατοικίες και έβγαζε εισόδημα
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο «Emily in Paris» σαν βοηθητική ηθοποιός (Video)
Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.