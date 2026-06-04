Στη Σικελία οι νεόνυμφοι Nτούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ για… τριήμερo πάρτι για το γάμο τους

Στο Παλέρμο της Σικελίας έφτασαν οι νεόνυμφοι Dua Lipa και Κάλουμ Τέρνερ για να προετοιμαστούν για τις τριήμερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσουν τον γάμο τους.

Η τραγουδίστρια της ποπ Lipa, ηλικίας 30 ετών, και ο ηθοποιός Τέρνερ, ηλικίας 36 ετών, απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό μέρα μεσημέρι στο πεντάστερο ξενοδοχείο Grand Hotel Villa Igiea, ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε και της οικογένειάς του.

Dua Lipa arriva sulla terrazza del Grand Hotel Villa Igiea per la colazione con una camicia azzurra a righe portata sopra il pareo. Accanto a lei il marito Callum Turner, polo marrone e occhiali da sole. La coppia è arrivata a Palermo da Londra con un aereo privato. Ordinano due… pic.twitter.com/PYjOf87Woo — Repubblica (@repubblica) June 4, 2026

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ και τώρα οργανώνει ένα πάρτι στο Παλέρμο για φίλους και συγγενείς.

Dua Lipa y Callum Turner ya están Italia: así será su gran boda en Palermo con tres días de fiesta, 26 vestidos e invitados VIPhttps://t.co/2QsYSYg1Vr — Revista ¡HOLA! (@hola) June 4, 2026

Η Ντούα Λίπα έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Grammy, μεταξύ άλλων για το άλμπουμ της “Future Nostalgia” το 2020.

Ο Τέρνερ έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, περιλαμβανομένου του θρίλερ “The Capture” και σε ταινίες όπως “The Boys in the Boat”.

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