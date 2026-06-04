Γιώργος Λιανός: «Η ευθύνη για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου ανήκει στον καπετάνιο του σκάφους» (Video)

Για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στο φετινό Survivor και τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου μίλησε ο Γιώργος Λιανός, εκφράζοντας τη στήριξή του τόσο στον 22χρονο όσο και την οικογένειά του.

Ο παρουσιαστής επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το ριάλιτι επιβίωσης, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή αυτή ήταν μονόδρομος, καθώς αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή.

Μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού, ο Γιώργος Λιανός τόνισε ότι το να δοθεί το έπαθλο στον 22χρονο ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει η παραγωγή, ενώ ερωτηθείς σχετικά με τον υπεύθυνο του ατυχήματος ξεκαθάρισε ότι -όπως είπε και ο εισαγγελέας- η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον καπετάνιο του ταχύπλοου.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ατύχημα, οπότε σταμάτησε η προσπάθεια όλων των παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέψει δυνατά και γερό. Στην περίπτωση των ατυχημάτων δεν περιμένεις ποτέ από πού θα σου έρθει και αν θα συμβεί. Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή, έμελε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει στο πλευρό του δύο ισχυρούς άντρες στο πλευρό του που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα. Είχα επαφή με την οικογένειά του τις ημέρες που έγινε το ατύχημα, προσπαθούσα να τους μεταφέρω ό,τι μάθαινα από το νοσοκομείο. Έχω και εγώ παιδιά και προσπαθώ να καταλάβω, δεν μπορώ να μπω στη θέση τους, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία, ανάγκη για ενημέρωση» είπε αρχικά.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω τηλεοπτικά, θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνο με το Survivor. Ήταν σωστό να σταματήσει το παιχνίδι μετά το ατύχημα, είναι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Οι παίκτες ενημερώθηκαν όλοι για το συμβάν, απομακρύνθηκαν από την παραλία και μετά πήγαν στο ξενοδοχείο. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια τελεία και θεωρήσαμε σωστό να πει ο καθένας ένα μήνυμα στον Σταύρο και να κλείσουμε έτσι αυτή τη σεζόν. Το λιγότερο που μπορούσε να γίνει ήταν να δοθεί το έπαθλο στον Σταύρο. Αυτό που ξέρουμε όλοι, και αυτό που είπε ο εισαγγελέας είναι ότι η ευθύνη για το ατύχημα είναι όλη του καπετάνιου. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή, μπορεί να σου τύχουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Το Survivor είναι ένα παιχνίδι που συμβαίνει σε μία ζούγκλα, υπάρχει θάλασσα, δεν είναι το MasterChef να κοπείς με ένα μαχαίρι. Όλα στη ζωή είναι επικίνδυνα, όταν ειδικά επιλέγεις να πας σε ένα παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις, γι’ αυτό και η παραγωγή θέτει τα όριά της. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη θάλασσα και έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται με πόσα μίλια την ώρα και παραδέχεται 24 ώρες μετά ότι είχε δει τη σημαδούρα» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο πώς βίωσε ο Σταύρος Φλώρος τη στήριξη του κόσμου.

«Ο Σταύρος σοκαρίστηκε από την αγάπη που δέχτηκε από πάρα πολύ κόσμο και του φάνηκε περίεργο ότι η ιστορία του τον έκανε κατά κάποιο τρόπο σύμβολο για πάρα πολύ κόσμο. Έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο με τη στάση που κρατάει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι ένα διερχόμενο ταχύπλοο παρέσυρε τον 22χρονο την ώρα που εκείνος ψάρευε, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί. Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου γίνεται η αποκατάστασή του.

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