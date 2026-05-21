Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

Νικητή της ζωής χαρακτήρισε ο Γιώργος Λιανός τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο Survivor, τονίζοντας πως η ιστορία του τον έχει επηρεάσει βαθιά.

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι, με τον παρουσιαστή να ανακοινώνει στους παίκτες πως μετά το περιστατικό με τον 22χρονο, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το συμβάν στη ραδιοφωνική εκπομπή Sfera 102,2 και απόσπασμα με τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο «Buongiorno».

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής σχολίασε ότι για εκείνον ο Σταύρος Φλώρος είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού κύκλου και παράλληλα εξέφρασε τις ευχές του, ο παίκτης που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, να ξεπεράσει όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει.

Όπως είπε: «Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ. Για εμένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για εμένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κέρδισαν και οι δυο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Του ταιριάζει και ο τίτλος πλέον, είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μία ζωή μέσα μας».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής ευχήθηκε: «Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα ο Σταύρος. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του».

Διαβάστε επίσης:

Η P!nk έφτιαξε ένα οινοποιείο και το κράτησε για χρόνια κρυφό

Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε «συγγνώμη» για τη 10η θέση στη Eurovision

Emily in… Mykonos: Άρχισαν τα γυρίσματα της σειράς – Χαλαρή η Λίλι Κόλινς και ο Λούκας Μπράβο βολτάρουν στο νησί (photos)